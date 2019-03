Koop de mooiste Maserati Quattroporte ter wereld

Zo, dat is een dik statement.

De Maserati Quattroporte (rijtest) is een beetje oud aan het worden. Van binnen is dat het best te merken, maar van buiten valt het allemaal nog reuze mee. Betrouwbaarheid, snelheid, praktische inzetbaarheid is allemaal niet waar de Quattroporte in uitblinkt: het is één van de mooiste moderne sedans. Kan hij dan nog mooier worden? Ja. Carrozzeria Touring doet een Niels van Roijtje en bouwde een shooting brake op basis van de Italiaanse sedan.

Al is dat niet helemaal terecht om te zeggen, want een Quattroporte Estate van Touring is niks nieuws. Die was er op basis van de oude Quattroporte ook al (en ook in NL). Maar nu is er dus ook eentje van de nieuwe Masser. En hij is schitterend.

Het moet je ding zijn, die hele estate-hype, maar ondergetekende is daar wel fan van. Ook deze Quattroporte is geslaagd, mede dankzij het feit dat het er niet uitziet alsof een derde partij zich eraan vergrepen heeft. Uitgevoerd in grijs met zwarte velgen valt hij ook niet zo gauw op in een menigte. Ingetogen voor de normale man, dus. Maar voor de kenner is het smullen.

Verder is er naast het visuele gedeelte niet bijster veel te melden over de auto. Hij staat te koop in het VK, voor een prijs die je zelf moet bepalen. De auto is een one-off, de enige die Touring gebouwd heeft. De gekozen motor is de V6 Diesel, zo’n 275 pk en 570 Nm onder je rechtervoet dus. Het is verder ‘gewoon’ een Quattroporte, maar dan een hele mooie.