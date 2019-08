Ferrari met bijna 100 km/u te hard door Rotterdam

En dat heeft consequenties.

Even het gaspedaal vloeren van een Ferrari. Wie weleens een snelle auto heeft gereden kent de verleiding. Aan die verleiding moet je echter niet toegeven in de omgeving van een stad, want dat is vragen om problemen. In de eerste plaats omdat de kans op een ongeluk groter is dan ergens in de middle of nowhere en in de tweede plaats vanwege de aanwezige politie.

Dat advies komt voor de bestuurder van een grijze Ferrari te laat. In een gebied waar een maximumsnelheid van 50 km/u van kracht is werd de supercar gespot met een veel hogere snelheid. De politie constateerde dat de man 145 km/u reed in het gebied in de bebouwde kom van Rotterdam. De daadwerkelijke topsnelheid van de acceleratie had nog hoger kunnen zijn dan de politie heeft vastgesteld.

Met een vastgestelde overschrijding van 95 km/u zit de bestuurder dik in de problemen. Niet alleen is zijn rijbewijs ingevorderd, maar ook de Ferrari is in beslag genomen door de politie. De zaak ligt nu bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Het OM zal uiteindelijk bepalen of de bestuurder de auto terug zal krijgen na een afgerond onderzoek van de politie of niet.