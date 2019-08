Lezersvraag: wat was jouw laatste verkeersboete?

Wat weet jij te vertellen over je laatste envelop uit Leeuwarden?

Thuiskomen, de deur openen, naar de vloer kijken en die éne envelop op de grond zien. Dat kan een blauwe zijn, dat kan een wit-paarse envelop zijn. In beide gevallen val je op je knieën en roep je heel hard Nooooo! onder begeleiding van epische muziek. Om vervolgens met tranen in de ogen de envelop open te maken. Dan volgt de ontknoping: valt het mee of valt het tegen?

Het is een herkenbaar gevoel voor een ieder die weleens een verkeersboete heeft gehad. De lezersvraag is in dit geval: wat was jouw laatste verkeersboete? Was de schade te overzien, of moest je een paar dagen of weken voor niets werken?

Even afkloppen, want ondergetekende heeft al jaren geen boete ontvangen. De laatste is van 19 november 2016. Een snelheidsovertreding van een paar tientjes toen ik nog een BMW 330i had. Nu hopen dat ik die periode zonder boetes nog jaren kan volhouden. Fingers crossed.