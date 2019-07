Organisatie Pikes Peak heuvelklim verbiedt motoren na dodelijk ongeval

Het zat eraan te komen.

Alsof de Pikes Peak International Hill Climb op zich niet voldoende gestoord is voor auto’s, doen er ook motoren aan mee. Al 41 jaar, om precies te zijn. Volgend jaar mogen de motormuizen echter thuisblijven, zo heeft de organisatie deze week besloten.

Aanleiding voor deze beslissing is geweest het noodlottige ongeval van Ducati-rijder Carlin Dunne. De 36-jarige fabrieksrijder was dit jaar met Ducati aanwezig bij de heuvelklim om te proberen het record te verbreken met de Streetfighter V4 Prototype, maar kwam bij zijn recordpoging tragisch om het leven. In de laatste van de vier sectoren, op een kwartmijl afstand van de meet, raakte Dunne van het wegdek.

Het dodelijke ongeval van Carlin Dunne, een van de meest geliefde personen in het wereldje, was de druppel die de emmer deed overlopen. De laatste fatale incidenten op de heuvelklim in de Rocky Mountains daarvoor vonden plaats in 2014 en 2015.

Desalniettemin heeft de organisatie bij deze geen definitieve streep gezet door tweewielers. De beslissing heeft vooralsnog enkel betrekking tot volgend jaar. In 2020 zal de organisatie afwegen in hoeverre motoren onderdeel uitmaken van het evenement en aan de hand daarvan een beslissing maken. Volgend jaar zullen we horen of tweewielers definitief zullen blijven of alsnog terug zullen keren.

Kans is groot dat de organisatie zal besluiten tweewielers terug te halen. Enerzijds zorgt het voor groot spektakel voor de toeschouwers, anderzijds kennen de deelnemers het risico dat eraan is verbonden. Hierom worden illustere wegraces als de Isle of Man TT, waar jaarlijks enkele rijders het leven laten, nog altijd gehouden.