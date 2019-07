De internationale pers over de winst van Verstappen

We kunnen trots zijn op zijn 'gas-geef-kwaliteiten'!

Het is op de autoblog-redactie hét gesprek van de dag: de Grand Prix van Duitsland. Zelden hebben we zo’n vermakelijke race voorgeschoteld gekregen. Er gebeurde werkelijk van alles. Mercedes was compleet de weg kwijt, Leclerc en Bottas crashten hard, Kvyat stond op het podium én Robert Kubica heeft een punt gehaald!

Eigenlijk is een punt voor de Pool een overwinning an sich, maar de daadwerkelijke overwinning ging natuurlijk naar niemand minder dan Max Verstappen. Uiteraard zijn alle Nederlandse media daar zéér van onder de indruk, maar hoe kijkt men over de grens naar de prestaties van de Nederlander? Een overzicht:

Gazetta dello Sport

De Italiaanse krant Gazetta Dello Sport is altijd goed voor een interessante krantenkop, maar nu niet. Verstappen wint! Vettel magistrale inhaalrace! Leclerc stelt teleur! Hamilton slechts 11e! Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Het zijn allemaal hoogtepunten voor de Italianen. Het is met name de race van Vettel waar ze zich op richten: logisch, want Ferrari. Verstappen krijgt wel een ‘Bravo’ voor de overwinning van de roze krant. Leedvermaak is de Italianen niet vreemd, want ze schrijven uitgebreid over de slechte race van Lewis Hamilton.

Auto, Motor und Sport

De Duitsers zijn eerst en vooral blij met de race. Een race is als deze is volgens hen een reclame voor de sport. Iets wat we alleen maar kunnen beamen. Bij Auto, Motor und Sport zijn de redacteuren iets minder onder de indruk van de Nederlander. Natuurlijk was het een knappe overwinning, maar ze vonden zijn start erg slecht (hij raakte achter Raikkonen) en hij maakte in ronde 26 een pirouette. Echter dankzij de snelheid van de Nederlander verwees Verstappen iedereen naar het tweede plan.

ESPN

De Amerikanen houden wel een beetje van vermaak. Volgens hen was deze race een van de beste in de recente geschiedenis. Uiteraard was er lof voor Verstappen, maar wijzen ze er ook op dat zowel Bottas, Hamilton of Leclerc hadden kunnen winnen, gezien hun snelheid en dat ze op een leidende positie hebben gereden. De grens tussen rijden en glijden was waanzinnig dun, aldus ESPN. Ook is ESPN van mening dat door het aanklooien van Mercedes Red Bull de overwinning ook een beetje in de schoot geworpen kreeg.

Le Figaro

We gaan door naar Frankrijk. Daar winden ze er geen doekjes omheen. Zij vinden dat Verstappen een legendarische race heeft gewonnen. Over de teamgenoot van Verstappen waren ze minder tevreden: Gasly was volgens Le Figaro een onzichtbaar en crashte ook nog eens.

L’Equippe

Ook in de Franse krant L’Equippe wordt aangehaald dat Verstappen zeer ongelukkig startte én spinde op ijskoude medium-banden. Maar daarna liet Verstappen zich van zijn meesterlijke kant zien door onbedreigd naar de overwinning te rijden. De Fransen roemen zijn foutloze optreden na zijn spin, waarmee hij nu Bottas (die wel crashte) nu nadert in het kampioenschap.

BBC

Zijn de Britten een beetje chauvinistisch? Tuurlijk. Het gaat om wonderkind Hamilton. Dat hij zelfs met zijn slechtste race aller tijden alsnog punten pakt en het kampioenschap naar zich toetrekt vinden ze indrukwekkend. Gelukkig behandelen ze ook Max Verstappen. Ze noemen zijn optreden bijna foutloos. Ook roemt de BBC de pit stop strategen van Red Bull, die hebben telkens de perfecte keuze gemaakt. Verstappen was de beste rijder van de topteams en won verdiend deze race.

SkySports

Tot slot de Formule 1 specialisten van het eveneens Britse Sky Sports. Zij waren enthousiaster dan BBC. Verstappen was volgens Sky Sports een klasse apart. De zeer hoog aangeslagen doch jonge coureur is met name in dit soort bijzondere omstandigheden wel vaker in staat om goed te scoren. De race deed hen denken aan Brazilië in 2016, waar hij ook succesvol was een een indrukwekkend optreden liet zien.