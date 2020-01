Wat heb je aan spaargeld, ga Porsche Carrera Cup rijden!

'De economie, dat ben je zelf' zullen we maar zeggen.





Ticket voor Le Mans

Afgelopen weekend werden letterlijk de prijzen uitgereikt voor ‘de Porsche Cup Benelux’. Dit gebeurde in het Pon Experience Center MOVE in Amsterdam. Een weekend Benelux Porsche Cup bestaat uit een aantal verschillende klassen waarvan de hoogste de Porsche Carrera Cup is. Daarin wordt gereden met de 911 GT3 Cup wagen. Het was overigens in 2019 voor het eerst dat het Benelux kampioenschap de status van Porsche Carrera Cup opgespeld kreeg van Porsche Motorsport.

De 911 GT3 Cup is overigens nog gebaseerd op de 991, de 992 versie zal pas in 2022 in het kampioenschap zijn intrede doen.

Bij een prijsuitreiking is het van tevoren duidelijk wie er ruimte moet gaan maken in de trofeeënkast. Dus Max van Splunteren wist dat hij met de grootste beker naar huis zou gaan na een sterk 2019 seizoen waarin hij acht van de 12 races won. Max van Splunteren gaat in 2020 door met de Cup en zal ook van start gaan tijdens de internationale Porsche Mobil 1 Supercup.

Grootste verrassing van de avond was wie de gelukkige zou worden bij de loterij voor het enige Benelux ticket voor de Porsche Cup pre-race tijdens Le Mans 2020. Deze prijs ging naar Loek Hartog. Reden voor een extra flesje champagne gokken wij!

Alleen voor oude rijke mannen?

Nee dus, want de organisator ondersteunt in samenwerking met de Nederlandse en de Belgische Porsche importeur ook jong talent in de serie en stelt daarvoor een plek ter beschikking. Dat dit ook tot succes leidt laat voormalig junior-programma deelnemer Ayhancan Güven zien, die inmiddels een officiële Porsche fabrieksstatus heeft.

Voor 2019 maar ook voor 2020 is deze junior-plek voor Loek Hartog, inmiddels pas 19 jaar (dan mag je net champagne drinken he!) maar al wel 3e in de eindstand van de Carrera Cup in 2019. Die ging dus naar huis met een beker EN het ticket voor Le Mans, niet slecht op je 19e..

Overigens volgen er binnenkort nog meer aankondigingen, want Porsche gaat met meer activiteiten komen op het vlak van ‘talentenontwikkeling’. Daar zal E-Sports ook een belangrijke rol in gaan spelen. Zo is Porsche Motorsport flink aan het ontwikkelen, zeker ook door haar bemoeienis met haar Formule-E team!

Wat kost dat?

Als het antwoord op die vraag heel belangrijk voor je is, dan is het waarschijnlijk te veel. Wil jij er daadwerkelijk bij zijn dan kan je natuurlijk terecht voor inlichtingen bij je lokale Porsche dealer of direct bij organisator The Driving Force. Er zijn slechtere manieren om de erfenis van je kinderen er doorheen te jagen lijkt ons. Eind april begint het 2020 seizoen op het circuit van Zolder.

foto’s: Porsche