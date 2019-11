Dit is het TAG-Heuer Porsche Formula E Team

Er lijkt geen einde te komen aan het autosportseizoen!

Het Formule 1 seizoen zit er (helaas) alweer bijna op. Net nu het spannend begint te worden aan de voorkant van het veld. Maar er zijn meer soorten autosport. Zo konden we genieten van Richard Verschoor die op meesterlijke wijze won op het circuit van Macau.

Maar er gebeurt nog meer. Dit weekend begint het Formule E seizoen weer. Het is nog een relatief jonge raceklasse die telkens veelbelovender wordt. Grote fabrikanten en relatief grote namen stappen in de nieuwe raceklasse. Sterker nog, Formule E heeft meer fabrieksteams dan Formule 1! Om een idee te geven, stellen wij vandaag aan je voor: Porsche Formula E Team. Zij doen in het seizoen mee met de Porsche 99X Electric. De Porsche 99X Electric is, zoals de naam al verklapt, een geheel elektrische auto. Net als de nieuwe Porsche Taycan maakt de Formule E auto gebruik van 800V technologie.

De reden dat Formule E interessant lijkt te gaan worden is dat er twee fabrieksteams uit Zuid-Duitsland bijgekomen zijn. Eerst kwam daar Mercedes en amper zes dagen later meldt Porsche ook dat ze gaan meedoen. Beide teams zijn gewend wel te winnen van de raceklasses waaraan ze deelnemen, dus dat belooft spektakel.

André Lotterer (37)

Deze Belgische Duitser (zijn moeder is Belgisch, zijn vader is Duits) komt uit voor Duitsland, maar heeft een Belgische racelicentie. Ach ja, Robert Doornbos reed bij Minardi onder de Monegaskische vlag, destijds. Lotterer heeft bijna aan elke raceklasse wel een keer deelgenomen. Net als veel andere coureurs heeft Lotterer Formule 1 ervaring, maar stel er niet te veel van voor: hij heeft welgeteld 1 ronde gereden voor Caterham tijdens de Grand Prix van België in 2014. Maar zijn grootste prestaties heeft hij beleefd op Le Mans, hij won de 24 uurs race maar liefst drie keer met Audi. In middels begint hij na 25 races aan zijn derde seizoen Formule E.

Neel Jani (35)

Ondanks dat autosport in Zwitserland niet is toegestaan, zijn er wel degelijk Zwitserse coureurs. Jamaica had ook een bobslee team. Ook Neel Jani heeft Formule 1 ervaring, maar dan als testrijder voor Toro Rosso. Neel Jani heeft nog tegen Jos Verstappen gereden in de A1 Grand Prix raceklasse in 2005. Uiteraard heeft Neel Jani ook successen beleefd op Le Mans, in 2016 won hij met Porsche de beruchte 24-uurs race.