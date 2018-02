Gelekt! Dit is de Ferrari 488 Pista

Daar is 'ie dan.

Na maanden en maanden van speculatie, geruchten en gelekte plaatjes beginnen de laatste puzzelstukjes op zijn plaats te vallen. De 488 Special Series, zoals we hem voorheen noemden, lijkt vandaag eindelijk een naam te hebben gekregen. Als we deze nieuwe gelekte foto’s mogen geloven, zal de krachtigste 488-variant door het leven gaan als de 488 Pista.

Dat is helemaal niet zo’n vreemde naam, gezien zijn prestaties. Uit verschillende roddels van kopers is immers gebleken dat de 488 Pista sneller over Ferrari’s testcircuit, Pista di Fiorano, zou moeten gaan dan een LaFerrari. Mocht dit daadwerkelijk waar zijn, dan is de 488 Pista een serieus rappe machine.

Dit konden we al enigszins opmaken uit zijn van de 488 GTB afwijkende vormen. De 488 Pista is overduidelijk een aerodynamisch wonderkind, dat zich ieder stukje asfalt zal willen toeëigenen. Zeker wanneer je beseft dat de 488 Pista, uiteraard, een krachtiger blok zal krijgen. In overeenstemming met de geruchten zal deze tussen de 700 en 750 pk produceren. De grootste rivaal van de 488 Pista lijkt de Porsche 911 GT2 RS te worden.

Nu de ware foto’s uitgelekt lijken te zijn, kan het nooit meer lang duren voordat we de volledige fotogallerijen zullen zien verschijnen.

Met dank aan iedereen voor de tips!