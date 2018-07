Wat is beter dan een Golf II met 1.200 pk?

Upgrade...

De Golf III is in mijn ogen altijd zo’n beetje de minst begeerlijke Golf geweest. Oké, het is nog steeds een Golf en dat heeft wel wat. Maar de Golf I is natuurlijk een legende, de Golf II borduurde daar een beetje op voort en de Golf III…dat was opeens een rond vroege jaren ’90 ding. Qua design was eigenlijk niks goed in die periode. Als insult to injury kwam na een vrij korte productierun vervolgens de epische Golf IV op de markt, die de kloekheid terugbracht in het Golf-design.

Een dergelijk muurbloempje zijn in een gevierde familie is genoeg reden voor iedereen om een minderwaardigheidscomplex van jewelste te ontwikkelen, maar de eigenaar van deze groene Golf III heeft dat gecompenseerd met een hoeveelheid anabolen waar zelfs Ben Johnson en Lance Armstrong nerveus van zouden worden. De groene schicht is naar verluidt goed voor 1.600 pk. Hiervoor grijpt de creatie terug op een van de zeldzame positieve dingen die de Golf III in het kielzog van de Passat en Corrado met zich meebracht, namelijk de beroemde VR6-motor.

Deze Golf beschikt niet over één, maar over twee van die motoren. Uiteraard zijn beide daarnaast nog voorzien van de nodige tuning. De aggregaten kunnen in tandem functioneren of volledig autonoom. Tijdens de Pikes Peak Airstrip Attack, deed de auto onlangs de quarter mile in een verpletterende 9.06 seconden en bereikte hij een snelheid van 252,5 kilometer per uur. Helaas ging hierbij wel een van de twee versnellingsbakken kapot. Tsja dat is dan weer het nadeel van anabolen, sommigen organen begeven het weleens. De eigenaar zweert net als Arnold Schwarzenegger echter terug te keren met een nieuwe lever. Filmpje!