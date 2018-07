Uitslag Formule 1: Grand Prix van Hongarije 2018

De 'Poesta' borrelnootjes kunnen weer op tafel, tijd voor de FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ!

Afgelopen week liet Helmut Marko optekenen dat Mercedes vanaf nu geluk nodig om Ferrari te verslaan. Of dat het hele jaar zo is zullen we moeten afwachten, maar zeker is dat Mercedes voor dit weekend niet als de favoriet gold. Het Hongaarse circuit met veel korte bochten lijkt qua layout een beetje op de stratencircuits van Monaco en Singapore. Dat is dodelijk voor de Mercs met hun lange wielbases.

Toch start Mercedes vandaag op de plaatsen één en twee. Precies de juiste hoeveelheid regen op precies het juiste moment is daarvoor verantwoordelijk. Geluk dus, zoals Helmut Marko zou zeggen. Vandaag schijnt de zon echter weer in het Oosten van Europa. Betekent dat dat er zich alsnog donkere wolken samenpakken boven de Silberpfeile?

Start

De afgelopen races kwam Ferrari veel beter weg dan Mercedes. Vandaag is dat minder het geval. Raikkonen kan een klein beetje aandringen bij Bottas, maar tot een echte bedreiging komt het niet. Vervolgens lijkt Raikkonen in de tweede bocht Vettel haast voor te laten. Dom van de Fin, want hij start net als de Mercs op de Ultrasofts, terwijl Vettel op de Softs begint.

Achter de uit het perspectief van Red Bull inmiddels helaas ‘traditionele’ top-vier, starten twee unusual suspects vanaf P5 en en P6. De regenkwalificatie van gisteren gaf Carlos Sainz en Pierre Gasly een kans om te shinen. Vlak na de start is Verstappen beiden echter alweer voorbij. Helemaal zonder kleerscheuren gaat dat overigens niet, want Verstappen en Sainz toucheren elkaar lichtjes.

Achterin het veld komt het tot wat forsere beroeringen. Leclerc ligt in de clinch met een Force India en Ericsson rijdt op het voorwiel van Ricciardo. De toch al geplaagde Ozzie valt hierdoor terug naar de zestiende plaats. Het kan echter nog erger, want voor Leclerc is de race voorbij. Daar gaan mijn puntjes weer in het managerspel.

Gelukkig heb ik Verstappen ook nog. Of…NEEEEEEEEHEEEEEEEEEE!!! Daar gaan we weer, Verstappen valt uit met technische malheur. Ik had ‘m ook noot in mijn team moeten opnemen natuurlijk. Sorry, Max. Op de radio laat Max even weten dat hij geloof blijft hebben in Renault. Honestly:

Nog meer koddige conversatie op de radio vinden we bij Ferrari. Bij Kimi blijkt het team de waterfles niet goed gemonteerd te hebben, waardoor Kimi niet kan drinken. De slimme Fin wil echter van zijn team weten of hij die fles dan tenminste leeg kan maken door op de knop te drukken #weightsavings. Zijn team snap echter niet dat hij zo slim is, waardoor er een soort cirkelredenatie ontstaat waar Jiskefet nog een puntje aan zuigen.

Mid Race

Kimi komt binnen in ronde 15 en voegt zich na een trage stop als zesde weer op de baan. Een ronde later volgt Bottas, hij komt als vierde weer naar buiten. In ronde 17 zien we eindelijk een glimp van de snelheid die we dit weekend van Red Bull verwacht hadden: Ricciardo rijdt de snelste ronde van de race. Net als Vettel is RIC gestart op de ‘gele’ Softs. Het is nu even afwachten hoe ver Hamilton komt op zijn Ultrasofts, maar voorlopig rijdt hij in een hoog tempo onbedreigd aan de leiding. Ook cruciaal: Vettel probeert een gaatje te vinden van 21 seconden op Bottas voor een pitstop.

Na liefst 25 ronden op de Ultrasofts komt Hamilton naar binnen voor een perfect uitgevoerde pitstop. Van problemen met de banden is dus nog niks te bekennen bij Mercedes in de race. Of dat op de Softs hetzelfde zal zijn is nog even de vraag. Een puntje van zorg voor zilver is namelijk dat Bottas sinds zijn stop namelijk tijd op Vettel verliest, ondanks dat hij 16 ronden nieuwere Softs heeft. Én ondanks het feit dat achterblijvers Vettel opzichtig proberen uit te dagen ‘Blue Flag’ te roepen op de radio trouwens.

Achter de toppers beleeft Gasly weer een low key puike race zoals we dat voor het laatst zagen in Bahrein. Het tempo dat Gasly met de Toro-Rosso kan rijden blijkt te veel te zijn voor de mannen achter hem. Alleen Ricciardo komt natuurlijk wel voorbij, al duurt ook dat liefst tot de 27ste ronde. De goede prestatie van Gasly is overigens wel slecht nieuws voor teamgenoot Hartley. De Kiwi wist zich gisteren ook Q3 in te knokken, maar verzuipt nu weer in het middenveld.

Vettel werkt knoeperhard om de secondes te winnen, maar het verkeer zit hem op een bizarre manier tegen. Vettel verliest zomaar drie seconden aan achterblijvers. Dat kost hem uiteindelijk erg veel. Bottas komt namelijk terug in de pitstopwindow en rijdt een paar snelle rondes, waardoor Vettel als hij eindelijk stopt áchter de tweede man van Mercedes weer de baan opkomt. Een matige pitstop helpt daar overigens ook niet bij.

Dit is koren op de molen van Hamilton. Vettel moet nu eerst zijn nieuwe Ultrasofts aanspreken om Bottas te verschalken, in plaats van dat hij direct het gat kan dichtrijden met LH44. Áls VET al voorbij komt aan BOT, hebben zijn banden nu waarschijnlijk het beste wel gehad. Kortom, het zit allemaal weer niet mee bij Ferrari.

Zzz…zzz…zzz…Oh zijn we nog bezig? Ah ja, Stoffel Vandoorne valt nog maar weer eens uit met technische malheur. Het is voor de Belg de zesde keer dit jaar. De wedstrijdleiding besluit over te gaan tot een Virtual Safetycar periode omdat Stoffel zijn auto vlak naast de baan neerzet. Zoals Mercedes pleegt te doen maakt het totaal niet spannende races ‘spannend’ door een paar mannen in de pits neer te zetten. Onverrichterzake keren ze echter weer terug naar hun stoelen.

Tien ronden later krijgen we toch nog een interessante situatie. Bottas is traag op zijn oude banden, maar alle geruchten dat de Ferrari nu veel beter is dan de Merc ten spijt, komt Vettel er niet voorbij. Zodoende komt Kimi op plaats vier met rasse schreden dichterbij. Geeft Ferrari Kimi een kans om zijn landgenoot aan te vallen, of moet de veteraan achter Sebbie blijven rijden?

Dan opeens hete actie! Bottas’ bandjes geven er de brui aan en Vettel ziet zijn kans. Op het rechte stuk komt hij er nog niet langs, maar Bottas komt vervolgens niet goed weg uit bocht 1. Vettel kruist achterlangs en haalt Bottas in, maar dan tikt de Fin hem aan. Wonder boven wonder kan Vettel door, maar Bottas heeft veel schade. Kimi is er ook meteen langs en Ricciardo komt er al aan.

Bottas weet dat een pitstop maken geen zin heeft, dus probeert hij de race uit te zingen zonder de nodige downforce op de voorkant. Dat gaat fout. Ricciardo komt langszij op het rechte stuk, Bottas verremt zich en torpedeert zich pardoes in de flank van Ricciardo. Die laatste geeft echter niet op en zijn team spoort hem aan niet te wachten op een beslissing van de stewards om alsnog de vierde plaats te krijgen.

Op de valreep steekt hij de Fin alsnog voorbij, overigens wel na een call van Mercedes om de honingdas voorbij te laten. Hamilton zal het grotendeels een zorg zijn. Oké, liever had hij natuurlijk gezien dat zijn secondant puntjes wegnam van de concurrentie, maar dankzij de rugdekking van de Fin pakt hij onbedreigd de zege. Deze zal vooral op deze baan die Mercedes zoals eerder aangehaald ‘niet zou liggen’ goed smaken. Achter de toppers mag Gasly zich verheugen op een zeer knappe zesde plaats. Magnussen, Alonso, Sainz en Grosjean maken de top-10 compleet. Slecht nieuws is er voor Force India: na een moeizame week naast de baan zaten ze er dit weekend ook op het circuit totaal niet bij.

UPDATE 1: ook uit de auto is Max’ woede over de technische malheur nog niet verdwenen.



UPDATE 2: op speciaal verzoek ook de reactie van Ricciardo dit keer. De honingdas werd na zijn inhaalrace uitgeroepen tot Driver of the Day. Zin in de test van komende week heeft hij echter totaal niet.



De volledige uitslag

1. Hamilton

2. Vettel

3. Raikkonen

4. Ricciardo

5. Bottas

6. Gasly

7. Magnussen

8. Alonso

9. Sainz

10. Grosjean

11. Hartley

12. Hulkenberg

13. Ocon

14. Perez

15. Ericsson

16. Sirotkin

17. Stroll

DNF

Leclerc

Verstappen

Vandoorne