Esteban Ocon gooit schaduw op Max Verstappen

Toch niet weer, Esteban?

Esteban Ocon is duidelijk nog een beetje gefrustreerd dat Max Verstappen eerder de F1 haalde dan hijzelf. Wat wel spreekt voor de Fransman: hij geeft dit (inmiddels) ook gewoon toe. Zoals bekend won Ocon het Europese F3 kampioenschap in 2014. Max werd dat jaar derde. Drie jaar eerder kwamen de twee kemphanen elkaar tegen in het WSK KF3 kartkampioenschap, waarin Max zegevierde en Ocon tweede werd. Eerder gaf Ocon al aan dat hij Max toen al een ‘ijskoude’ vond en betichtte hij de Nederlander zelfs van gevaarlijk rijgedrag. In de F1 podcast Beyond the Grid doet Esteban (nogmaals) een boekje open over zijn oude Nederlandse rivaal en wederom kan hij het niet nalaten stiekem wat kritische opmerkingen te plaatsen.

Met alle respect: ik weet hoe hard Max kan knokken en hoe snel hij is, maar hij was niet altijd constant. Er waren races bij dat hij het opeens liet afweten. Ik werd kampioen omdat ik elke race punten scoorde.

Gevraagd of Max nu nog steeds dezelfde rijder is als toen, kopt Esteban de bal ontiegelijk hard binnen:

Ja, hij is altijd hetzelfde gebleven. Het is goed om te zien dat Max nog altijd hetzelfde is.

Toch wel een gevalletje low key schaduw dus, hoewel als we eerlijk zijn heeft Max in het begin van het jaar zijn haters ook de nodige munitie gegeven voor deze afgevuurde schoten. Ocon zegt dat de relatie tussen hem en Max nu beter is dan destijds, maar dat dit waarschijnlijk ook te maken heeft met het feit dat Max nu nog geen rekening met hem hoeft te houden in de Force India. De schriele Fransman verheugt zich ondertussen al op het moment dat hij de strijd met zijn oude rivaal kan hervatten:

Hij hoeft nu niet naar mij om te kijken, want we rijden niet in gelijkwaardige auto’s. Hopelijk in de toekomst wel. Ik ben er klaar voor om te strijden tegen Verstappen in een gevecht voor de wereldtitel.

Het lijkt er inmiddels sterk op dat Ocon hiervoor moet hopen op een stijgende lijn bij Renault. De Fransman wordt steeds meer in verband gebracht met het Franse team nu Force India financieel in zwaar weer zit en de deur bij Ocons droomteam Mercedes voorlopig op slot zit. We gaan het zien…