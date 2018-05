Koop de Harley Fat Boy van de Terminator

What's wrong with your eyes?

Niks, als je op de plaatjes een motor ziet die je wil hebben. Als liefhebber van films geef ik eerlijk toe dat ik de eerste twee Terminator films pas een jaar of twee geleden bekeken heb. Ik weet het, het is onvergeeflijk, maar ik was altijd van mening dat het pulp was. Waarom ik ze uiteindelijk alsnog gekeken heb weet ik niet, maar het was een van de betere beslissingen van 2016. Man man man, wat een epische films.

De films kenden uiteraard ook een paar objecten die inmiddels epische status bereikt hebben. We schreven al een keer eerder over de Honda Elite, de scooter waarmee Sarah Connor zich verplaatst aan het begin van de eerste film. Maar de Terminator zelf houdt ook van tweewielers. Hij stapt regelmatig op een Harley.

Een iconische scène uit de tweede film wordt gevormd door Arnie die op zijn hog de Los Angeles River onveilig maakt. We zullen in het ongewisse laten of hij daar iemand achtervolgd of achtervolgd wordt vanwege het risico op spoilers. Wat we wel kunnen verklappen: hij rijdt op deze Harley-Davidson FLSTF Fat Boy.

Zoals de titel van dit bericht al zegt kan je deze motor binnenkort binnen tikken. De tweewieler wordt namelijk geveild door Profiles in History, naast een boel andere memmorabilia. Weet ik meteen waarom @dizono laatst I’ll be back tegen me zei toen hij de redactie verliet.