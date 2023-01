Wat is een zwaar aangepaste Ferrari F40 nog waard?

Een zwaar aangepaste Ferrari F40 is heiligschennis en daardoor goedkoper. Of is dat kolder?

Ferrari’s moet je zien als mooie gerechten of whisky’s. Je, je kan van die goedkope River-cola mixen met Lagavullin. En ja, dat kun je dan ook drinken. En voor degenen die normaal Johnnie Walker drinkt met cola, zal het nog een prettige ervaring zijn. Maar het is natuurlijk zonde van de whisky’s. En nee, je gaat ook geen Maggi gebruiken op het hoofdgerecht van een sterrenzaak. Op zich zou het wel humor zijn als ze zo’n aluminium stelletje hebben met peper, zout en Maggi, maar dat terzijde.

Het aanpassen van een Ferrari is een beetje hetzelfde. Die auto’s worden bijna niet tegen een prijs gebouwd. Het zijn geweldige sportwagens die kosten wat ze kosten (plus een flinke marge om de aandeelhouders tevreden te houden). In het geval van de F40 is dat al helemaal het geval. Dat is volgens velen de heilige graal van de (relatief) moderne Ferrari’s.

Ooit een Nederlandse racer

Dat is waarschijnlijk ook de reden dat deze zwaar aangepaste Ferrari F40 maar niet verkocht. Het is een grijs exemplaar en dan moet er een belletje gaan rinkelen, want de F40 werd enkel en alleen in het rood afgeleverd (op een paar uitzonderingen na). Waarschijnlijk was de eigenaar het helemaal zat en bood hij uiteindelijk de auto aan via een veiling, zonder reserve (in het engels uitspreken graag).

De auto begon zijn leven in Nederland! Als raceauto werd de F40 ingezet. Toen was de F40 nog geel, ook een bijzondere kleur op een F40 (want geen rood!). Nadat de auto met pensioen ging, kreeg de auto een iets luxer interieur (heel erg relatief) en een nieuwe lakkleur: Grigio Nardo. Dat werd uitgevoerd door de Zanasi Group.

Sterker nog, de zwaar aangepaste Ferrari F40 is een eindproduct van de Zanasi Group. Zanasi is niet een bedrijf in witgoed, maar is een van de meest vooraanstaande Ferrari-specialisten.

De motor is voorzien van niuwe turbo’s, waardoor het vermogen is gestegen van een kleine 500 pk (478 om precies te zijn) naar 700 pk. Dat is dan nog in een conservatieve afstelling, als je de druk ietsje opvoert, komt de 1.000 pk aardig in de buurt.

Dit is een aangepaste Ferrari F40 nog waard

Heel erg tof, zo’n omgebouwde en opgevoerde Fezza. Maar zo’n zwaar aangepaste Ferrari F40 kan toch onmogelijk nog geld opbrengen? Ja, het blijft natuurlijk een Ferrari F40 en de dames en heren van Zanasi zijn geen pannenkoekenbakkers. Ondanks dat de auto voorheen niet was te slijten, waren er nu wel genoeg gegadigden. De auto is namelijk afgehamerd voor 2.750.000 dollar, dat is omgerekend 2.540.000 euro.

Dan rest de vraag: hoe verhoudt dat bedrag zich ten opzichte van de F40? In Amerika begint de F40 ongeveer bij 2.000.000 dollar, in Europa ongeveer 2.500.000 tot 3.000.000 euro.

Dus de modificaties hebben niet echt geholpen om meer waarde te creëren, maar het heeft de auto waarde niet negatief beïnvloedt. Nu maar hopen dat Jonnie Boer geen Maggi gaat gebruiken en dezelfde prijzen hanteert.

Imagecredits: Barrett-Jackson.

