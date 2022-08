Go-kart is gevormd naar de iconische Ferrari F40

Deze go-kart is volledig omgebouwd naar de klassieke Ferrari F40.

We zien wel vaker dat de Ferrari F40 wordt nagebouwd. Dergelijke replica´s zijn meestal gedrogten en een belediging voor alles waar het Italiaanse merk voor staat. Echter, deze go-kart is een heel ander verhaal.

Go-kart als een Ferrari F40

De Ferrari F40 is een icoon. Een droom en misschien wel de meest begeerlijke Ferrari ooit. Dat moet ook deze eigenaar van de kart gedacht hebben. Het nabouwen blijft altijd lastig, zeker als we het hebben over de verhoudingen. Dat is tevens hier het geval. Maar de kart is rijdbaar en bedoeld voor kinderen om mee te spelen. Eigenlijk is het dus gewoon speelgoed. Maar dan wel duur speelgoed, want de kart kan meer waard zijn dan je auto.

De kart heet de F-Racer Junior. Het autootje wordt 19 augustus aanstaande te koop aangeboden tijdens het RM Sotheby’s Monterey-evenement. Uiterlijk is het een getrouwe, maar natuurlijk geen perfecte weergave van de supercar op ware grootte uit de jaren tachtig. Het wordt zelfs geleverd met een afneembare hardtop om over de kartbaan of ‘het terrein’ te cruisen.

Stijlelementen

De bouwers van deze go-kart Ferrari F40 hebben wel goed opgelet en alle klassieke stijlelementen verwerkt. Denk hierbij aan de NACA-kanalen op de motorkap en de achterspatborden, die kloppen. Zelfs kleine details zoals de kieuwen in het achterste zijpaneel en de doorzichtige grille aan de achterkant zijn aanwezig. Maar net zoals bij elke replica zijn er wel wat fouten te ontdekken.

De uitlaat klopt niet. Deze is niet goed gevormd, maar misschien kan dit ook niet anders bij een kart. De koplampen zien er ook wat raar uit. Vermoedelijk zijn hier de verhoudingen niet helemaal juist. Maar laat dit niet de pret drukken. De kart heeft een 270cc-motor die tot 40 mph (64 km/h) kan gaan. De kart heeft ook een volledig onafhankelijke wielophanging.

De prijs zal ergens tussen de $ 30.000 en $ 40.000 liggen. Dat is minimaal een goede 25k aan euro’s. Toch wel een duur cadeau voor de kids.

