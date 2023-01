AI kan beter BMW’s tekenen dan BMW zelf…

Dat is een pijnlijke conclusie, als de AI beter BMW’s kan tekenen dan hun eigen studio. Toch?

BMW ligt de laatste tijd redelijk onder vuur vanwege de vermeende bijzondere ontwerpen. Het Duitse merk heeft alle schroom van zich afgeworpen en maakt bijna zonder uitzondering auto’s die enorm opvallen, maar niet noodzakelijkerwijs mooi of elegant zijn.

Dat zorgt ervoor dat tientallen fans daar echt iets van vinden. Het kopende publiek kan het wél waarderen, want BMW doet in commercieel opzicht uitstekende zaken.

AI kan beter BMW’s tekenen?

Maar toevallig, in een onderonsje tussen confrère @jaapiyo en ondergetekende vroegen wij ons af. Verkoopt BMW nu enorm veel auto’s VANWEGE het design of ONDANKS het opvallende design? Jaap stelt dat BMW nog veel meer kan verkopen als ze weer ingetogen design toepassen.

Wat we wel weten is dat de combinatie ‘BMW’ en ‘Styling’ elke maand wel een of twee keer voorbij komt. In dit geval is dat wéér zo, maar dan compleet anders.

BMW liet namelijk op hun Instagram-pagina enkele afbeeldingen zien die je hier op deze Autoblog-pagina kunt aanschouwen. Het is niet 100% zeker, maar het model lijkt het meeste op een BMW X5 van de G05-generatie.

Althans, hoe de auto er ook had kunnen zien. In principe hebben de Duitsers de opdracht gegeven: “Teken een offroader van BMW!”. Dat werd deze auto. Die je op bovenstaande afbeeldingen ziet, de twee hieronder zijn van een ‘echt’ BMW-ontwerp.

Niet helemaal een eerlijk vergelijk

Of beter gezegd, auto’s. Het grijze exemplaar wijkt ietsje af van het ogenschijnlijk groene exemplaar. Maar de strekking is duidelijk, als het gaat om BMW-offroaders kan de AI (Artificial Intelligence) het beter dan de ontwerpers zelf.

Is die stelling terecht? Nou, ja en nee. Als we naar de afbeeldingen kijken, zien we ontwerpen die (op de maffe proporties na) niet eens zo verkeerd zijn. De AI werkt natuurlijk met alle ideeën die er al zijn.

De dames en heren van de ontwerpstudio moeten met nieuwe ideeën komen om de designtaal te laten evolueren. Daarnaast moeten de ontwerpers ook nog rekening houden met alle techniek, veiligheidseisen, milieu-eisen, consumenteneisen en dan ook nog de gevoelens van mensen die een E46 rijden. Het is allemaal niet makkelijk.

