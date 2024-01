Wat is er nu met ViaPlay aan de hand?

Naar het schijnt is Viaplay al failliet.

Het zijn donkere dagen voor ViaPlay. De Scandinavische streamingservice maakte naam en faam door de rechten van Ziggo over te nemen. Naar verluidt ging Ziggo mee in de race om te bieden, maar haakten ze toch af. Het uiteindelijke bedrag was dermate hoog, dat Ziggo nooit daar winst mee kon maken.

En wat blijkt: er is ook niet veel geld mee te verdienen. Zoals jullie weten heeft ViaPlay het heel erg zwaar. Ze wisten een faillissement te voorkomen door zichzelf flink aan te pakken. Er is nieuw kapitaal ingestoken, ze hebben wat extra geld geleend én ze hebben diverse verliesgevende markten afgestoten.

Viaplay leeft dankzij Max Verstappen

In Nederland hebben we voorlopig nog Viaplay vanwege één man: Max Verstappen. Het succes van de Nederlandse F1-coureur zorgt ervoor dat Nederlanders een abonnement afsluiten. Maar veel andere redenen zijn er niet, kennelijk. Zo zagen de heren van TopGear Nederland dat ‘Viaplay abonnement opzeggen’ ineens heel erg populair was op Google, enkele seconden na de GP van Abu Dhabi 2023.

Maar zelfs MET Max Verstappen is het niet genoeg. Volgens een analyse van het Financieel Dagblad moet Viaplay in de top 3 staan van streamingsdiensten om levenvatbaar te zijn. Ze staan op dit moment op plaats nummer 6.

Prijzen verhogen

Viaplay moet de prijzen gaan verhogen om in elk geval kostendekkend te zijn. Iedereen die een abonnement had voor € 10,99 per jaar, gaat nu standaard € 15,99 per maand betalen, bijvoorbeeld. Als het aantal abonnee’s niet toeneemt, is er simpelweg geen geld om volgende ronde mee te bieden.

Ja, dat moment komt er ook aan. Viaplay heeft tot 2024 de uitzendrechten nog in handen, dus dit is een beetje het jaar dat het moet gaan gebeuren. Die kans lijkt niet al te groot zijn dat ze kunnen meedoen. Volgens het FD is het dermate slecht gesteld met Viaplay dat ze eigenlijk al failliet zijn. Als Viaplay afhaakt in de race om de uitzendrechten van na 2024, wil dat nog niet zeggen dat automatisch Ziggo het overneemt. De bedragen voor de uitzendrechten zijn enorm hoog, dus is het alsnog maar de vraag of Ziggo hier aan wil voldoen.

Via: Sportnieuws