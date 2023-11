VT1 GP Abu Dhabi 2023: Red Bull is traaaaaag

We hebben de uitslag van de eerste vrije training voor je. Check hier de uitslag van de VT1 van GP Abu Dhabi 2023.

De laatste eerste vrije training is inmiddels achter de rug. En mocht je er speciaal voor om 10:25 uit je nest zijn gegaan, spijt het ons. Het was ietsje minder spannend dan we hadden verwacht.

Oh, wacht, nee, het is nooit heel vaak spannend, maar het is vooral een goede indicatie voor hoe de auto’s zich gedragen op de baan. Dan bedoelen we dat niet in sociaal opzicht, alhoewel er genoeg coureurs klaagden over andere coureurs op de baan.

Invallers

Het was ook het weekend van de invallers, reservecoureurs en ‘moetjes’. Dus in dat opzicht is het ook niet vreemd dat de coureurs elkaar in de weg reden. Van de 20 coureurs waren er tien die normaal gesproken niet aan de start verschijnen van een Grand Prix.

Van alle invallers deed Felipe Drugovich het geweldig. Sterker nog, hij was zelfs aanzienlijk sneller dan zijn teamgenoot Lance Stroll. De Canadees ging op het laatste moment naar binnen en reed zijn snelste ronde aan het einde van de sessie, terwijl de tijd van Drugovich al een tijdje stond. Dus Lawrence, misschien toch even je zoon zonder kaviaar op zijn tosti naar bed sturen vanavond.

Ricciardo

Verder deed Ricciardo het erg goed, hij reed de derde tijd. Het kan zijn dat je je afvraagt waar Red Bull staat: nou, helemaal onderaan. Isack Hadjar en Jake Dennis zijn nog geen hoogvliegers. Ja, Red Bull was traag vandaag, maar dat lijkt niet aan de auto’s te liggen. Het is bekend dat de reservecoureurs van Red Bull bij het eerste garnituur horen. Of het tweede.

We moeten overigens wel aantekenen dat alle tijden erg dicht bij elkaar liggen. Minder dan anderhalve seconde tijdens een vrije training is erg weinig. In dat opzicht kan het alle kanten op vanmiddag, morgen en overmorgen.

De snelste tijd was voor George Russell, die een uitstekende indruk maakte. Met name in de laatste (bochtige) sector was hij bloedsnel, terwijl de Williams‘ het erg goed deden op de rechte stukken.

Uitslag VT1 GP Abu Dhabi 2023

Positie Coureur Team Tijd (verschil) Banden 1 Russell Mercedes 1:26.072 Soft 2 Drugovich Aston Martin 0,288 Soft 3 Ricciardo AlphaTauri 0,361 Soft 4 Bottas Alfa Romeo 0,381 Soft 5 Stroll Aston Martin 0,559 Soft 6 Piastri McLaren 0,593 Soft 7 Sainz Ferrari 0,604 Soft 8 Shwartzmann Ferrari 0,631 Soft 9 Gasly Alpine 0,653 Soft 10 Tsunoda AlphaTauri 0,653 Soft 11 Sargeant Williams 0,670 Soft 12 Vesti Mercedes 0,743 Soft 13 Doohan Alpine 0,793 Soft 14 Pourchaire Alfa Romeo 1,021 Soft 15 O’Ward McLaren 1,042 Soft 16 Dennis Red Bull 1,136 Soft 17 Hadjar Red Bull 1,172 Soft 18 O’Sullivan Williams 1,388 Soft 19 Magnussen Haas 1,390 Soft 20 Bearman Haas 1,497 Soft

