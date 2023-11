Uitslag Formule 1: GP van Abu Dhabi 2023

Voor de laatste keer dit jaar mogen de coureurs los tijdens de GP van Abu Dhabi in 2023. Wordt het nog spannend?

Het is alweer de laatste race van het seizoen 2023. De winst is niet zo spannend meer, want die is al overduidelijk voor zowel Max Verstappen als Red Bull Racing. Des te meer staan er nog kansen open voor Mercedes en Ferrari voor P2 in het constructeurskampioenschap en ook coureurs kunnen nog het verschil maken met slechts enkele punten.

Dat alles op het welbekende decor van het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi, VAE. De inmiddels vaste hekkensluiter van het seizoen krijgt langzaam een zakkende zon in de nek en dat betekent dat de race op het punt staat om te beginnen. De volgorde op de grid kun je hier teruglezen, dan weet je even waar alle coureurs staan. Voor de laatste keer dit seizoen rijden de coureurs om 17:00 lokale tijd een formatieronde en is het tijd voor alle lampen om uit te gaan, behalve die boven de tribune.

Start

In eerste instantie pakt Verstappen een goede start mee, maar Leclerc kan goed mee. Sterker nog: de Monegask zet direct de aanval in en durft zelfs bij de eerste S-bocht aan de binnenkant te komen. Dat levert wel een buitenbocht op in de volgende curve en Verstappen behoudt zijn plek, maar het toont wel aan dat Charles Leclerc nog niet de handdoek in de ring heeft gegooid.

Er zijn ook nog bijrollen voor Sainz en Hamilton, die ondermaats gekwalificeerd zijn. Beide weten ze bij de start twee plekken te pakken, bij Lewis Hamilton gaat dat zelfs ten koste van Sergio Perez. Sainz komt hiermee op plek 14 en hij weet ook nog Hulkenberg op P13 te pakken. Perez pakt later de binnenbocht bij Hamilton en weet hem te snel af te zijn, dus pakt de Mexicaan P9 terug.

In de midden/achtermoot pakt Alex Albon een erg slechte start, wat de positie van Williams niet ten goede komt. Voorin het veld blijft de spanning heersen, met Norris die naar P3 gaat ten koste van teamgenoot Oscar Piastri. De afstand tussen Leclerc en Verstappen blijft niet veel meer dan een seconde, al lijkt het vanaf ronde vijf een beetje uit te lopen. Des te meer moet Leclerc uitkijken dat Norris niet te dichtbij komt.

Kevin Magnussen duikt voorafgaand aan ronde zes al de pitstop in vanwege een lekke band. Nog 52 ronden rijden op één set gaat lastig worden, dus wellicht dat het voor Magnussen nog een lange race gaat worden.

Het gat tussen Max Verstappen en Charles Leclerc wordt steeds groter, helemaal nu Leclerc niet meer de DRS van Max kan pakken. Russell heeft wél DRS ten opzichte van Piastri op plek 4 en probeert er dan ook voorbij te schieten, maar Piastri verdedigt alsof ‘ie Alonso is.

Ook een vroege pitstop voor Daniel Ricciardo na de mogelijkheid dat er een tear-off in de luchthappers is gevlogen, dus een snelle check is op zijn plaats. De Australiër lijkt snel weer de baan op te rijden, dus er is niet zo veel aan de hand.

Met de posities nog redelijk hetzelfde als aan het begin, wil Perez van zijn P9 af middels een aanval op Pierre Gasly, maar het wil nog niet lukken. Russell lijkt ook de aanval op Piastri serieus te willen nemen, maar dat laat de McLaren-rookie niet gebeuren. Hij houdt dan ook zijn vierde plek.

In ronde 11 is het dan toch zo ver: Piastri moet zijn vierde plek opgeven aan George Russell. De Mercedes-coureur wil natuurlijk zo veel mogelijk punten bij elkaar sprokkelen, want de strijd tussen Mercedes en Ferrari voor de tweede plek is nog zeker niet gestreden. Het lukt een ronde later ook Perez om Gasly achter zich te laten, maar nu moet ‘ie nog langs de echte staatssecretaris van defensie: Fernando Alonso op P7. Dat ‘lukt’ overigens vrij makkelijk omdat Alonso in ronde 13 al de pits in duikt. Die wil waarschijnlijk, net als Magnussen en Ricciardo, nog maar één set banden verbruiken.

Met Piastri, Hulkenberg en Zhou ook de pits in, komen de strategieën een beetje aan het licht.

Mid Race

Russell en Norris duiken precies tegelijk de pits in, maar een tegenvallende stop van Lando Norris zorgt ervoor dat Russell ook de andere McLaren-coureur te pakken heeft.

Verstappen, Leclerc, Tsunoda, Perez en Gasly moeten nog de pits in, maar dat is tot die tijd de top vijf. Hamilton volgt Gasly de bocht na het rechte stuk in, laatstgenoemde blokkeert, waardoor Hamilton een klein stukje van zijn voorvleugel kwijtraakt. Dat forceert Lewis wel om snel de pits in te duiken, maar de schade lijkt mee te vallen.

Ronde 17 is het moment waarop Max Verstappen toch maar een set nieuwe banden gaat halen. Daarmee komt Leclerc op 1, wat Ferrari wellicht een undercut kan opleveren. Zoals gezegd kan Ferrari de puntjes net zo goed gebruiken als Mercedes. Leclerc duikt dan ook een ronde later de pits in, net als Perez. De undercut is niet gelukt, want Verstappen zit er weer voor. Sainz treedt ook de top vijf binnen, maar die is nog niet binnen geweest.

Ondertussen krijgt Leclerc het achter zich gezellig met Russell, dus nu gaat het écht vechten worden tussen de Ferrari en de Mercedes. Sainz gaat geen gevecht aan met Verstappen en laat de Nederlander er gewoon langs. Ook onderling gaat Ferrari helaas de Spanjaard niet voortrekken: Leclerc moet er langs.

Lance Stroll wil ook zijn banden helemaal uitrijden, dus een gevecht met Verstappen zit er niet in voor de Canadees. Dat zet Verstappen weer op P2 en met Tsunoda op P1 -wat nog gaat veranderen als die de pits in moet- weet je eigenlijk zeker dat Max daarmee de eerste plek ook weer heeft. In ronde 23 gebeurt het dan ook dat Stroll en Tsunoda allebei nieuwe banden krijgen.

De posities lijken daarmee net als voor de pitwindow te zijn: P1 voor Max, P2 voor Charles en P3 voor George. Het gat tussen de Ferrari en Mercedes is niet gigantisch. Sainz staat wel een stuk vóór Hamilton, maar Sainz moet nog pitten. Dat doet hij dan ook in ronde 24. De Spanjaard dropt daarmee weer naar P15. Zou dit de eindstand worden, dan wint Mercedes alsnog. Ze kunnen Sainz dus goed gebruiken. Overigens kan Sainz sowieso wat punten gebruiken, want hij staat gelijk met Alonso op 200 punten. Zoals het nu eindigt pakt Alonso dan de meerderheid.

Ondertussen mogen we met potlood de naam van Verstappen opschrijven als winnaar van deze race, want hij spuit er nu wel met een noodgang vandoor ten opzichte van Charles Leclerc. Sergio Perez staat nog op P6, maar wil uiteraard graag de McLarens op P4 en 5 inhalen. Een paar ronden later kan Perez in ieder geval de vijfde plek dan ook pakken, maar Norris heeft een wat groter gat geslagen.

Laatste deel

Wederom duiken Norris en Russell tegelijkertijd de pits in, waardoor beide heren zich weer in de top 10 moeten vechten. Nu begint het psychologische spelletje, want iedereen is nu bang voor undercuts. Zo gaat Charles Leclerc direct na de Mercedes en McLaren de pits in, zodat Leclerc zijn tweede plek kan behouden. Nu komt ook het punt waarin de twee- of driestops strategieën voor elk team zijn vruchten kunnen afwerpen. Er komt namelijk een duidelijke inhaalslag van auto’s op versere banden uit een driestops strategie, die nu de aanval moeten openen op tweestoppers die rustig aan doen om de banden te sparen.

Zo rijdt Tsunoda in theorie een ijzersterke race, maar moet de Japanner wel zijn meerdere erkennen aan Leclerc en Russell. Tsunoda kan nog het verschil maken ten opzichte van Williams voor zijn team AlphaTauri, maar dan moet ‘ie wel op P6 of hoger blijven. Met Norris nog achter zich gaat dat lastig worden, al kan het met Stroll op P7 nog een interessant duel worden.

Verstappen en Perez kunnen hun pitstops lang uitstellen, waarmee Perez van het onderste gedeelte van de top 10 toch zichzelf naar de top vecht. Het gat met Leclerc groeit echter niet, dus er is nog genoeg om voor te vechten. Norris pakt in ieder geval toch Tsunoda mee, waarmee laatstgenoemde wel in de gevarenzone komt in de strijd tegen Williams. Ferrari integreert een bijzondere strategie: wachten op een safety car. Dat hopen we toch niet, op Yas Marina…

Finish

Perez zakt inderdaad naar P6, waarmee Leclerc en Russell weer P2 en P3 pakken. Verstappen heeft zo veel marge dat hij een gratis pitstop krijgt, waarmee we toch langzaam de balpen erbij pakken om zijn naam in potlood over te schrijven. Helemaal omdat Max in ronde 46 ook nog eens de paarse tijd noteert. Lewis Hamilton heeft kennelijk een regel overtreden in de pits, wat na de race nog even bekeken wordt. De strijd tegen Ferrari is wellicht dus los van de uitslag nóg niet bepaald. Misschien tijd om de Bose-headsets van Toto Wolff even bij hem weg te houden. Al lijkt het meer om een teamstraf te gaan, waardoor er niet zo veel zal veranderen aan de uitslag.

We wilden Abu Dhabi 2021 eigenlijk niet aanhalen, maar één moment triggert toch een flashback. Perez probeert Norris aan te vallen op P4 in de S-bocht, maar de auto’s raken elkaar net waardoor Norris de bocht ‘afsnijdt’. Beide coureurs menen uiteraard dat de ander het gedaan heeft, maar er wordt geen actie ondernomen. De ronde erna is de inhaalactie minder spannend en schiet Perez er voorbij om op plek 4 te komen. Lando Norris noemt het ‘dangerous driving’. Eéééén, einde flashback.

Tsunoda’s kaarsje is uitgebrand en Piastri die P6 pakt bewijst dat. Dat levert helaas op dat AlphaTauri de strijd met Williams waarschijnlijk verliest. Helemaal met Alonso en Hamilton ook nog in je nek hijgende.

Wat er gebeurt qua pitstops is een groot raadsel, want veel meer mensen krijgen een waarschuwing. Perez die nog naar voren kan komen kan de spanning terugbrengen, maar de Mexicaan krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor het akkefietje met Norris. Ook Leclerc zegt over de radio dat hij wellicht Russell wat meer naar Perez kan drijven. Als Perez tussen Leclerc en Russell komt, heeft Ferrari gewonnen.

De pitstop-waanzin heeft ermee te maken dat monteurs hun bril of vizier niet naar beneden hadden. Vooral iets waar de teams een draai om de oren voor krijgen, de coureurs niet. Verwacht daar dus niet te veel van voor de uitslag, eerder de portemonnee van de teams.

Sainz moet overigens nog pitten, maar dat is waar Ferrari op een safety car hoopt. Russell moet nu enorm gaan verdedigen, want Perez wil zich ertussen wurmen. Dat lukt hem dan ook. Zoals gezegd moet Leclerc dan nu de Mexicaan achter zich laten, maar je moet ook de tijdstraf niet vergeten. Perez moet er dus als een haas vandoor. Wel ontstaat er hoop als Sainz de top 10 uit dreigt te vallen, omdat Hamilton nog wat puntjes kan sprokkelen in de onderste helft van de top 10. Ferrari’s ‘wachten op een safety car strategie’ heeft dus niet gewerkt, dus Sainz wordt de pits in gestuurd. Alonso prikt Tsunoda voorbij en ook Hamilton heeft de Japanner in zijn kielzog.

Leclerc is bereid om zijn tweede plek op te geven als dat betekent dat het gat tussen hem en Perez dan precies goed uitkomt. Een heerlijk strategisch spel dus, maar Leclerc zijn inspanningen zouden wel eens allemaal voor niks kunnen zijn.

Max Verstappen wint overtuigend de GP van Abu Dhabi in 2023 en sluit daarmee een absoluut briljant jaar af. Perez, Leclerc, Russell, Piastri en Alonso sluiten aan, maar Tsunoda heeft Hamilton achter zich gelaten. Voor AT maakt dat niks meer uit, maar dat extra puntje kon Hamilton (en Mercedes) goed gebruiken.

Uiteindelijk is het verschil tussen Mercedes en Ferrari piepklein, maar toch is het Mercedes die de Italianen te snel af was. Mercedes dus op P2 in de constructeurs, dus de headset van Toto is veilig.