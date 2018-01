Wat je moet weten over de Budapest Rally 2018

Fraaie locaties, toffe wagens en voor de winnaar een ongelooflijk vette prijs: dit kan eigenlijk niet misgaan.

Wie graag eens een stevige toertocht door Europa zou maken, heeft aan de Budapest Rally misschien wel een hele fijne optie. Met het idee de meest bijzondere voertuigen te verzamelen, om vervolgens in zeven etappes naar Hongarije te rijden, is de rally vrijwel meteen een unieke kans om je gekoesterde wensen in vervulling te laten gaan.

De Budapest Rally werkt als volgt. De ingeschreven teams kunnen op verschillende manieren punten verzamelen waarmee ze uiteindelijk de winst kunnen claimen. Omdat de rally niet de meest competitieve aard heeft, komen deze punten niet alleen voort uit de snelste tijden die een team neerzet. De focus ligt vooral op het zo goed mogelijk uitvoeren van proeven, zorgen dat alle checkpoints worden gevonden en -niet onbelangrijk- het creatief aankleden van een (hopelijk) legendarische auto. Er is genoeg inspiratie om op te doen, want het thema dit jaar is Hollywood. Wie op al deze vlakken als beste uit de bus komt, claimt in Boedapest bij aankomst een heuse Trabant, in knalgeel!

De Budapest Rally gaat van start vanuit drie verschillende plaatsen, op drie verschillende dagen. Van 13 tot en met 15 juli vertrekken de auto’s opeenvolgend vanuit Brussel, Amsterdam en Parijs, om vervolgens een week later, van 19 tot en met 21 juli, in volgorde aan te komen in Boedapest.

De organisatie heeft een aantal pittoreske locaties uitgezocht om in neer te dalen. Zo zijn er o.a. stops in het Zwarte Woud, Venetië en de Plitvice watervallen in Kroatië. Aan het eind van elke dag kunnen de deelnemers nog rekenen op wat feestjes her en der, waardoor de gezelligheid tot een hoog niveau wordt opgeschroefd.

Inschrijven kost 250 euro de man. Hierbij zitten een aantal noodzakelijke dingen inbegrepen, waarvoor je zelf niet hoeft te zorgen. Zo krijg je een roadbook, logistieke ondersteuning en talloze feestjes en activiteiten. Tweemaal 60 euro erbij garandeert je iedere nacht van een slaapplaats (tent) en dagelijks ontbijt en avondeten.

Meer weten? Check budapestrally.org.