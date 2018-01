AB-lezer heeft een prangende vraag over Goodwood FoS

Heb jij de antwoorden voor hem?

AB-lezer @bosje is duidelijk een man die vooruit plant als een baws. Deze zomer is hij van plan een bucketlist item van vrijwel iedere autoliefhebber af te vinken van zijn lijstje. Jawel, de beste kerel gaat de trip naar Old Blighty maken om een tuinfeestje van Lord March bij te wonen. In dit geval is de keuze gevallen op het Goodwood Festival of Speed. Mooie auto’s begluren, een Brits hoedje opzetten, Yasmin Parvaneh begluren, je kent het wel.

Doch het wordt voor de kleine bos zijn eerste FoS en hij wil graag het maximale uit de ervaring halen. Kijk daar houden wij van, met grote efficiëntie die laatste druppel plezier uit dingen peuren. Teneinde dit doel te bewerkstelligen heeft de wereldreiziger de hulp ingeroepen van ervaren rotten via onze Vraagbaak.

Tot op heden is er pas een persoon die antwoord gegeven heeft, in de vorm van Walter White-fan @autoblogger. Maar er zijn vast meer lezers te vinden met de nodige FoS-ervaring. Bijkomend voordeel: @bosje heeft nog twee kaartjes extra liggen. Wellicht is er dus wel een superdeal te maken.

Image-Credit: 911 GT2 RS doet een donut op het Goodwood FoS van 2017, via autojunk.nl