Wat klopt er niet aan deze C 63 Black Series op Marktplaats?

De wielkasten zijn flink uitgeklopt, maar er klopt ook een heleboel niet aan deze Black Series.

De bruutste C-klasse ooit gemaakt is zonder twijfel de C 63 AMG Black Series van twee generaties terug. Dat zal hoogstwaarschijnlijk zo blijven. De V8 gaan we namelijk niet meer terugzien. Van de uitgaande generatie C 63 was er ook al geen hardcore versie. De C 63 AMG Black Series zal dus een eenmalige actie blijven.

De Black Series was ook maar in één carrosserievariant leverbaar, namelijk de coupé. Mocht je nu benieuwd zijn hoe de C-klasse sedan eruit zou zien als Black Series: wij hebben het antwoord voor je gevonden. Op Marktplaats.

Daar troffen we namelijk een C-klasse sedan aan met een widebody geïnspireerd op de Black Series. Het mag gezegd worden: het is een aardig natuurgetrouwe imitatie. Het gaat alleen mis bij de luchtinlaten in de voorbumper. En de velgen staat ook een beetje lullig in de wielkasten.

De grote vraag is natuurlijk: is het onderhuids wel een ‘gewone’ C 63 AMG of is het helemaal geen AMG? Helaas moeten we jullie teleurstellen: het is puur uiterlijk vertoon. Onder deze bodykit gaat een eenvoudige C 200 schuil. Je moet het dus doen met 184 pk in plaats van 517 pk. De vier uitlaten zullen ook weinig indrukwekkende geluiden ten gehore brengen.

Hier kun je natuurlijk van alles van vinden, maar de eigenaar heeft wél de verleiding kunnen weerstaan om er AMG-badges op te plakken. Ook Black Series- en 6.3-badges zijn nergens te bekennen. Daar moeten we hem toch kudo’s voor geven.

Deze vierdeurs ‘Black Series’ heeft iets meer dan 134.000 km gelopen en wordt op Marktplaats aangeboden voor €11.950. Als je er geen bezwaar tegen hebt dat het uiterlijk niet matcht met het innerlijk zouden we zeggen: sla je slag.

