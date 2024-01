Wat klopt er niet aan deze Ford F-150?

We zien een Ford F-150 Raptor, tenminste, een voor- en achterkant daarvan. Er klopt iets niet aan deze truck.

De Ford F-150 is nog steeds een absolute topverkoper, zelfs op wereldwijde schaal. Wat ergens best apart is, want het daverende succes gaat vooral om de Amerika’s. Wij in (West-)Europa krijgen de F-150 alleen via grijze import en als je zo nodig een Ford pickup truck wil, ben je aangewezen op de Ranger.

Ford Ranger

Daar is voor een Europese stoere truck eigenlijk weinig mis mee. Sterker nog: als Raptor met EcoBoost V6 is het een perfecte mini-Raptor. Toch zijn er altijd mensen die meer willen en in dit geval ‘meer F-150’. Een tuner in Thailand kan dat en meer voor je oplossen.

F-150 Ranger

Om de vraag uit de titel even te beantwoorden: dat is er dus mis met de Ford F-150 op die en meer foto’s van tuner Shana E-sport. Het is helemaal geen F-150. Het is een F-150-front en kont geboetseerd op een Ranger. De daklijn, deuren en techniek horen bij de Ranger, terwijl het door de voor- en achterkant nu een soort F-150 is. En het werkt: het lijken de originele Ford-koplampen te zijn, waar een passend gemaakte F-150 bumper en grille bij hoort.

Er zijn al vele ombouwen gedaan, zo zien we het oude én het nieuwe model F-150 voorbij komen als Ford Ranger-ombouw. Elke ombouw lijkt ook gepaard te gaan met een verhoging, verbreding en de toevoeging van flinke banden, om het F-150-effect compleet te maken. Fake it ’till you make it, zeggen ze dan.

Shelby en Bronco

En toch, op een gekke manier kunnen we dit wel waarderen. Auto’s in Thailand zijn niet goedkoop en je moet dus al flink je best doen om voor een Ranger te sparen. Een F-150 kan je niet eens kopen, dus is dit een mooie oplossing. En het is ook nog ergens historisch verantwoord: voordat Ranger een eigen model was, was het een trimniveau van de Ford F-150. Overigens zijn er vele configuraties al gedaan, waaronder onderstaande ‘Shelby’.

En je kan zo te zien veel meer aanvragen, want recent heeft Shana E-sport ook een Ford Ranger voorzien van het front van een Bronco Raptor. Die is dan weer ietsje minder gelukt, misschien wel het bewijs dat bij de styling van de Bronco gewoon een bonkige vierkante SUV hoort.

Everest

Om even terug te komen op wat je in Thailand bij Ford kan kopen: dat gaat om drie modellen. De Ranger, de Mustang en de Everest. De Ranger en Mustang kennen we hier ook, laatstgenoemde kost als GT met V8 trouwens ook een niet misselijke 130.410 euro (omgerekend). De Ford Everest kennen wij niet: dat is een SUV-koets op het chassis (inclusief voorkant) van de Ranger. Uiteraard kan Shana E-sport die ook voor je ombouwen naar een F-150 frontje om een aardig bizarre F-150 SUV te creëren die er niet meer is. De Explorer was altijd een soort F-150 SUV, maar die twee modellen zijn recentelijk wat verder uit elkaar gegroeid.

Kortom, net als Rover 200’s ombouwen naar Nissan Skylines een staaltje creativiteit uit de Thaise hoek. Noem het knakentuning, noem het nep doen, wij houden er stiekem wel van.