Nieuwe Ford F-150 is hier, krijgt meer dan 700 pk

Ford heeft het doek getrokken van de opgefriste F-150. Er komt ook een topmodel met meer dan 700 pk.

Hét werkpaard van de Verenigde Staten is in het nieuw gestoken. Groot nieuws aan de andere kant van de plas dus. En zolang de fiscale regels nog aantrekkelijk zijn voor pick-ups is het nieuws ook relevant voor Nederlanders. Alle ZZP’ers met zo’n Amerikaan onder hun gat hebben vast wel interesse in de nieuwe.

Nieuw

De facelift is te herkennen aan zijn nieuwe front en achterkant. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe kleurtjes ten opzichte van het oude model. Het grote nieuws aan de achterzijde is de Pro Access Tailgate. De laadbak van de F-150 is nu op meerdere manieren te openen. De klep kan openen als een deurtje in een hoek van 37, 70 of 100 graden. Goed om te weten is dat dit een optie betreft. Er is een extra opbergruimte achter het rechter achter wiel in de laadbak. Afhankelijk van de uitrusting zit er ook eentje aan de linkerzijde van de auto.

In het interieur is de boel ook weer strakgetrokken. De bestuurder heeft een eigen 12 inch scherm en in het midden zit ook nog een groot touchscreen voor de infotainment. De 2024 F-150 is tevens uitgerust met camera’s aan de buitenzijde. Op het middelste scherm in de auto kun je zien wat de camera’s zien.

De vernieuwde F-150 is de eerste Ford in Noord-Amerika uitgerust met het nieuwe Ford Stolen Vehicle Services. Dit is een connected dienst die eigenaren via de app kan informeren als de auto gestolen wordt. De locatie van het voertuig is te zien en de autoriteiten worden binnen 30 seconden na diefstal gealarmeerd.

Motoren

De line-up qua motoren voelt vertrouwd met V6- en V8-motoren. Instapper is de 2.7 liter EcoBoost V6 met 325 pk en 544 Nm aan koppel. Daarnaast is er keuze uit een 3.5-liter EcoBoost, 3.5-liter PowerBoost, 3.5-liter High Output (Raptor) en de 5.0-liter V8, 5.2-liter supercharged V8 (F-150 Raptor R). De Raptor R leverde 700 pk in het uitgaande model. Ford heeft al toegezegd dat de nieuwe Raptor R meer dan 700 pk gaat leveren. Details volgen in een later stadium.

Wie kiest voor de hybride PowerBoost F-150 krijgt een aantal handige extra’s. Standaard op iedere PowerBoost is een 2.4 kW omvormer. Daarmee kunnen andere apparaten tot 85 uur gebruik maken van de stroom van de pick-up. Optioneel is een upgrade naar 7.2 kW mogelijk, waarbij krachtigere apparaten aangesloten kunnen worden. In dat laatste geval levert de Ford tot 32 uur aan juice. De niet hybride varianten hebben een kleinere 2 kW omvormer. Daarmee kun je bijvoorbeeld een mini koelkast of een blender aansluiten.

Prijzen

In de Verenigde Staten beginnen de prijzen bij 38.565 dollar voor de instapper tot 118.590 dollar voor de Raptor R. Nederlandse prijzen zijn niet bekend. Het is goed om te weten dat de Ford enkele duizenden dollars duurder is geworden in vergelijking met het uitgaande model. Concurrenten van deze populaire pick-up zijn onder meer de RAM 1500 en de Chevrolet Silverado.