Ford zet mes in F-150 Lightning productie

Vanwege tegenvallende verkopen zet Ford het mes in de productie van de F-150 Lightning.

We zagen het al aankomen en nu is inderdaad de beslissing gemaakt. Ford schroeft de productie terug van de volledig elektrische F-150 Lightning. De vraag naar de Amerikaanse pickup valt vies tegen. Zodanig dat Ford wel moet ingrijpen.

Al in oktober klonken geluiden dat Ford overwoog iets met de productie van de F-150 Lightning zou gaan doen. Doorgaan op deze manier was niet houdbaar. Kwartaalcijfers brachten een enorme daling van verkopen aan het licht. Het komende halfjaar halveert (!) Ford de productie van de F-150 Lightning. Daarover bericht Autonews.

Het merk zegt dit te doen naar aanleiding van ‘de situatie in een veranderende markt’. Dat is nette taal voor shit, het gaat dramatisch met de verkoop en we willen dealers niet opzadelen met enorme voorraadden. Een enorme tegenvaller voor het Amerikaanse automerk. Ford heeft miljoenen gepompt in de ontwikkeling van de elektrische pickup, daarbij waren de verwachtingen hooggespannen.

Vanaf januari 2024 gaat Ford een volume draaien van zo’n 1.600 auto’s per week. De fabriek in de Amerikaanse staat Michigan draait nu nog een gemiddelde van 3.200 auto’s per week, met een doel van 150.000 geproduceerde Lightnings op jaarbasis.

In dezelfde fabriek rollen ook pickups met een verbrandingsmotor van de band. De vraag naar deze voertuigen is ongewijzigd en dus blijft die productie op volle toeren doordraaien.

Het zijn de eerste scheurtjes voor Ford. Ze hadden ongetwijfeld een andere toekomst voor ogen met de F-150 Lightning. De tegenvallende verkopen hoeft niet alleen te maken hebben met het gegeven dat Amerikanen allicht niet op EV pickups zitten wachten. De concurrentie zit namelijk ook niet stil. De Hummer EV, Tesla Cybertruck en de Rivian R1T zijn drie volledig elektrische pickups op Amerikaanse bodem. Ze snoepen ongetwijfeld een marktaandeel weg waar Ford op had gemunt met de F-150 Lightning.

Of het terugschroeven van de Ford F-150 Lightning productie ook banen gaat kosten is nog niet bekend. Ford moet terug naar de tekentafel om te verzinnen hoe ze de elektrische pickup wél succesvol kunnen maken.