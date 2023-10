Er gaat iets bijzonders schuil onder deze ‘Nissan Skyline’

Een al wat ouder verhaal wordt her en der weer gedeeld en wij konden hem jullie ook niet besparen. Deze Nissan Skyline is niet wat het lijkt.

We snappen het best als de Fast and Furious-filmreeks of Gran Turismo of wat voor ander medium dan ook je een kleine obsessie heeft gegeven voor de Nissan Skyline GT-R. Het is ook gewoon een bloedgaaf stukje Japanse autocultuur. Helaas heeft de hele wereld dat door. Op Marktplaats ben je nu voor een ‘ekte’ zo’n vier ton kwijt, wat je ook betaalt voor een speciale editie met weinig kilometer op de klok. Om nog maar te zwijgen over een exemplaar wat Paul Walker heeft samengesteld wat een miljoen opleverde.

Goedkoper

Als Nederlandse autofanaat is het dus eigenlijk al onmogelijk om een Nissan Skyline GT-R (R34) te bezitten. Een R34-generatie als GT, of GTS, of GTS-T of iets in die richting is al wat beter te doen. En ook al is de dikste versie van de RB26DETT-motor dan een stapje te ver, qua uiterlijk zit je dan al in de buurt. Helemaal omdat je relatief makkelijk het uiterlijk van een GT(S(T)) kan veranderen in die van een GT-R middels de bumpers en spoiler van laatstgenoemde. Maar ook de ‘mindere versies’ zijn aan de dure kant, zeker als je in een land woont waar de economie nog uitdagender is, zoals Thailand.

Thailand bouwt Skylines

Afgelopen week kwam er een wat ouder nieuwsbericht in mijn algoritme (ja, ik weet het) waar wij op Autoblog des tijds geen aandacht aan besteed hebben. Wat met terugwerkende kracht best een geinig project was, ook al is het dus al een tijdje bekend. Je kunt comments zoals ‘maar dit was vorig jaar al nieuws’ dus achterwege laten: wij richten ons vandaag op de mensen die het niet hebben meegekregen of alweer vergeten zijn.

Door een bedrijf genaamd มาแต่งรถกันเถอะ (Thai Body Shop) is namelijk een iets radicalere conversie naar een Nissan Skyline GT-R gedaan. De donorauto is namelijk geen Skyline. Of Nissan. Of überhaupt iets Japans. Het is een auto die er eigenlijk pas op lijkt als je de hele carrosserie al dusdanig hebt aangepast. Deze blauwe Skyline hierboven is in een vrij lang proces omgebouwd van de auto hieronder.

Rover wordt Skyline

Ja, het is echt waar. Het blijkt dus dat je met een flink staaltje boetseren een Nissan Skyline kan maken op basis van een Rover 200 Coupé. Dat gaat overigens niet over één nacht ijs. De wielbasis lijkt het enige te zijn wat perfect klopt, maar aan zowel de achter- als voorkant wordt wat lengte toegevoegd. Wel lijken de onderdelen daadwerkelijk van een Nissan Skyline R34 te komen. Aan de voorkant past het op het oog als gegoten, achterop moet er gelast worden.

Ook lijkt het erop dat er daarna even creatief gedaan moet worden met metalen platen en opvulmateriaal. De Nissan Skyline is optisch iets breder dan de Rover 200. Toch is het resultaat aardig overtuigend als je niet beter weet. Terwijl de daklijn niet verandert en daar zelfs nog het Rover-logo op de C-stijl kan zien zitten.

Overtuigend

Een likje verf, ‘echte’ GT-R-bumpers, een set Nismo-achtige velgen en een spoiler later heb je ineens een Nissan Skyline R34, maar dan anders. We waarderen het huisvlijt en je zou er aardig wat mensen mee kunnen foppen. Maar het blijft natuurlijk een replica.

Voor jezelf heb je er trouwens weinig aan. Het onderstel en de motor blijven van Rover, waarmee dus in het beste geval voorin een 1.8 ligt met zo’n 145 pk. Gekoppeld aan een automaat. Niet bepaald dus een 280 pk sterke RB26DETT met handbak. Ook het dashboard is en blijft Rover, waar je als bestuurder toch het meeste naar kijkt.

Maar hey, zo bereik je als Thais autobedrijf wel de Nederlandse media, beter laat dan nooit. Er staan nog meer foto’s van Skyline-verbouwingen op de Facebookpagina, al lijkt onderstaand project wel degelijk om een Skyline te gaan (check de daklijn maar).

Ook doet Thai Body Car vele andere projecten waarvoor je handig moet zijn met plaat- en spuitwerk. Zo zien we een Audi A3 (8L) met een TT (8J)-voorkant, waar overigens weinig foto’s van zijn ‘in aanbouw’. Creativiteit moet je toch kunnen waarderen.