Sony-auto begeeft zich op de straat - Autoblog.nl

Wat nou Apple Car? Sony heeft gewoon al een auto op straat rondrijden.

Tijdens de vorige editie van CES kwam Sony met een verrassing op de proppen: een heuse auto. Dit was niet een of ander futuristisch koekblik, zoals je wel meer ziet op de techbeurs, maar een auto die verrassend productierijp oogde.

Een productierijp ogende auto op een beurs zetten is één ding, de auto daadwerkelijk laten rijden is een tweede. Inmiddels is de 2021-editie van CES aan de gang en nu is er nieuws te melden op dit vlak. Het prototype van de Sony auto is inmiddels klaargestoomd voor de openbare weg en heeft de eerste testkilometers op straat er al op zitten.

Dat hebben ze niet in hun eigen thuisland gedaan, maar in het altijd gezellige Oostenrijk. Sony zegt vooral de sensoren (33 stuks) die de omgeving scannen te willen testen. Daarbij rijst wel de vraag: was het nodig hier een compleet nieuwe auto voor te bouwen? Er is dus nog altijd ruimte voor speculatie over productieplannen. Sony zelf presenteert de Vision-S vooralsnog puur als een testauto.

Een auto bouwen is niet iets wat Sony op eigen houtje kan. Voor de Vision-S heeft de Japanse techreus daarom de handen ineengeslagen met diverse partners, waaronder Bosch en Magna Steyr. Dat verklaart ook meteen waarom Oostenrijk als testlocatie is gekozen.

De Vision-S beschikt volgens de opgave van Sony over twee elektromotoren die gezamenlijk 268 pk leveren. 0-100 km/u doet de ‘Sony Car’ in 4,8 seconden en de top ligt op 240 km/u.

Het lijkt er dus op dat Sony veel dichter bij een productieauto is dan Apple. Als Magna Steyr even een productielijn optuigt, kan de Vision-S zo de strijd aangaan met de Model S. Maar goed, we zullen niet te hard van de stapel lopen. Voorlopig is de Sony Vision-S nog altijd een prototype, maar – zoals we nu hebben gezien – wel een prototype dat op de openbare weg kan rijden.