Wist je dat er ook een über-Golf 6 VR6 was?

De super Golf had 469 pk en zou de ultieme Uber-Golf zijn gewest.

Heel veel generaties heeft Volkswagen niet kunnen genieten van de VR6-motor. In 1992 kwamen het concept tegen in de Volkswagen Golf VR6 en de Golf R32 was in 2005 de laatste met deze bijzondere motor. In 2010 nam de Golf R de positie van über-Golf over. Die was wederom heel erg tof, maar die had 2.0 viercilinder turbo. Toch iets minder spannend.

Maar wist jij dat Volkswagen daadwerkelijk een zescilinder heeft overwogen? En wist jij dat ze de ultieme Golf daadwerkelijk hebben gebouwd? Nou, wij ook niet. De auto was een samenwerking tussen Rothe Motorsport, een bekend raceteam en tuner. Het bleef niet alleen bij een idee, ze hebben de auto ook daadwerkelijk gebouwd. Dat zegt Enrico Belz van Volkswagens media-afdeling in gesprek met Motor1.com.

Golf VR6 mét turbo

De motor van deze bijzondere versie heeft de VR6 die we ook zagen in de Golf V R32, dus met een slagvolume van 3.2 liter. Het is in principe dezelfde ‘BUB’-motor die we ook vinden in de Audi A3, Audi TT, Volkswagen Golf R32 en Porsche Cayenne. Het blok heeft motorcode ‘BUB’ en is voorzien van een enorme lijst aan modificaties.

Denk aan een nieuwe inlaatspruitstuk (en uitlaatspruitstuk), andere injectoren, Rothe Motorsport-zuigers, wildere nokkenassen en een compleet ander uitlaatsysteem. Oh, wacht: als kers in de appelmoes was er ook een Garett GT35-turbocompressor.

Dit resulteerde in een flinke upgrade qua maximum vermogen en koppel. De Golf der Golfjes heeft namelijk 469 pk en 520 Nm! Prestatiecijfers zijn niet vrijgegeven, maar mocht deze über-Golf in productie zijn gegaan, dan was het meteen de snelste Golf aller tijden geweest.

Nu twijfelen we wel een klein beetje aan de intenties van deze über-Golf. Ondanks alle moeite die erin is gestoken, komt het meer over als een ‘Wörthersee’-special dan een prototype voor productie. Dat komt ook door de rest van de modificaties van de auto. Die roepen iets meer ’tuning’ dan ‘serie-productie’. Dat is overigens een compliment! Want zoals jullie allemaal weten is tuning – mits op de juiste wijze toegepast en uitgevoerd – meer premium dan OEM.

RS6 remmen en Gallardo wielen voor über-Golf

Om het vermogen enigszins te beteugelen kreeg de super-Golf de remmen van een Audi RS6. Daarvoor waren er grotere wielen nodig. Die van een RS6 passen niet, want die zijn namelijk te breed en staan te ver naar buiten. De voorwielen van een Lamborghini Gallardo LP560-4 passen echter wél. Die meten 8,5×19 ET42 en passen rondom. Dus in principe hebben ze twee setjes van voorwielen van de Gallardo gemonteerd. Uiteraard vind ondergetekende dit de mooiste velgen aller tijden. Ze moeten de bandjes overigens wel even vervangen, die zijn kaal:

De wegligging is verder verbeterd met een Bilstein B16-schroefset die je op verschillende manieren kunt instellen. Verder waren er geen uiterlijke modificaties. Dus deze über-Golf ziet er eenvoudiger uit dan de Golf GTI en de Golf R! Met recht een sleeper dus.

Tot serieproductie heeft het nooit geleid, uiteraard. Sterker nog, we hebben de auto ook nooit gezien op een Wörthersee-evenement, ondanks dat we elk jaar met petjes, vapes, zwangere vriendinnen en Big Macs die kant opgingen en GTI-eigenaar @Loek nog elk jaar op bedevaart gaat.

Volkswagen heeft besloten deze über-Golf uit de mottenballen te halen. Ze laten de auto zien tijden het komende GTI feestje in Wolfsburg aanstaande 26 juni tot en met 28 juni. Da’s een beetje de opvolger van het Wörthersee-evenement. Omdat de Golf 50 jaar bestaat, laat Volkswagen het project zien. VW-CEO Thomas Schäfer zet ‘m eventjes op de rollenbank bij de jongens van Halle77. Check hieronder daarvan de beelden. Let op: na het kijken van de video wil jij er ook eentje:

Foto en videocredits: Halle77 Dortmund

