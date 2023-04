BMW M3 Touring – rijtest en video

Alle ingrediënten waar we van houden in één pakket: de rijtest van de BMW M3 Touring liet even op zich wachten, maar het geduld wordt beloond.

Met grote overmacht won de M3 Touring onze onvolprezen, en erg prestigieuze Autoblog auto van het jaar prijs. BMW Tourings zijn populair in Nederland, ik heb er zelf ook één. Voeg daarbij alle M-goodies, die dikke motor en je hebt direct een hit. Dit is een auto waar de papa’s (en sommige mama’s) week in de knietjes van worden. In de rijtest van de BMW M3 Touring zoeken we uit of het terecht is.

Wordt M3 Touring een succes?

Een aantal auto’s heeft altijd een bepaalde carrosserievariant: Audi’s RS4 en RS6 zijn er in principe als Avant. BMW doet precies het tegenovergestelde: de M3 en M5 waren er in principe niet als Touring. Ik schrijf “in principe”, want er zijn een aantal uitzonderingen in de loop der jaren geweest.

Iedere keer als één van de fabrikanten zo’n afwijkende variant, dan is de ontvangst door autojournalisten en op social media erg enthousiast. Iedere keer weer. Dan zou je mogen verwachten dat klanten ook enigszins enthousiast zouden reageren en hun chequeboek tevoorschijn trekken. Dat zou je mogen verwachten, maar een duik in de historische verkoopcijfers laat een ander beeld zien.

Eerst maar eens de auto die er in principe als station was en pas na de facelift ook een sedan kwam. Ik heb het over de machtige Audi RS6 C6 met de V10 met twee turbo’s. Een ongelofelijke machine waarvan Audi circa 8.000 exemplaren wist te verkopen, ongeveer 1.500 stuks zouden een sedan zijn.

Dan de BMW M5, waarvan al tweemaal een Touring officieel op de markt kwam. In de jaren negentig verkocht BMW 12.254 stuks van de E34 M5, daarvan waren slechts 891 M5 Tourings. Auw, en je begrijpt wellicht waarom BMW een generatie oversloeg om weer eens een M5 Touring te maken. Bij de E60/ E61 M5 met V10 was het weer zover. Totaal bouwde BMW 20.589 exemplaren: 19.564 sedans en 1.025 exemplaren van de M5 Touring.

In deze drie voorbeelden was het bouwen van de andere carrosserievariant geen doorslaand succes. In zekere zin moet de M3 Touring zich dus tegen de klippen op gaan bewijzen. Het verklaart wellicht ook waarom de aanloop naar deze snelle station zo lang is geweest. Naar verluidt speelde BMW M al in 2000 met het idee om een E46 M3 Touring te bouwen. Die auto zag nooit het levenslicht, totdat BMW in 2016 opeens het 16 jaar oude prototype liet zien. De reacties waren enthousiast en dat leidde ertoe dat BMW in augustus 2020 aankondigde dat er een M3 Touring in de pen zat.

M3 Touring: altijd xDrive, altijd 8-traps automaat

De Touring is de vierde carrosserievariant die BMW aanbiedt als M3/M4, maar daarnaast valt er ook nog wat te kiezen. Bijna tegen de trends in biedt BMW ook nog een handbak met zes versnellingen aan, hoewel de meeste kopers kiezen voor de achttraps steptronic automaat. De volgende keuze die moet worden gemaakt is voor aandrijving op de achterwielen of xDrive vierwielaandrijving.

Ook zijn er nog twee (maar licht verschillende) motorvarianten: de 480 pk sterke reguliere versie en de 510 pk sterke Competition. Gelukkig maakt BMW het voor de M3 Touring een stuk eenvoudiger: die is er alleen als Competition met xDrive en Steptronic automaat.

Prestaties M3 Touring

Kloppend hart van de M3 Touring is het S58 motorblok: een zes-in-lijn met drie liter slagvolume die wordt gevuld door twee monoscroll turbocompressoren. Het is een closed deck blok met extreem stijve krukaskast, lichtgewicht gesmede krukas, directe benzine-injectie en Valvetronic variabele kleptiming.

Het resultaat van al deze mooie techniek: een maximumkoppel van 650 Nm tussen 2,750 en 5,500 toeren per minuut. Het maximumvermogen komt uit op 510 pk bij 6,250 rpm. Maximaal mag het S58 blok 7.200 toeren per minuut draaien, de vroegere atmosferische blokken konden veel meer aan. Toch kan je niet klagen over het S58 blok, het is echt beresterk en ook nog bijzonder goed te tunen als je per se nog meer wilt.

Een iets minder gunstige stroomlijn (0,34 vs 0,36 cW waarde) en iets meer gewicht (+85kg ten opzichte van de M3 sedan) zorgen ervoor dat de M3 Touring één tiende laat liggen op de sprint naar de 100. Daar ga je in de praktijk echt niets van merken en een 0-100 tijd van 3.6s is nog steeds werelds. De sprint vanaf stilstand naar 200 is al net zo indrukwekkend: in 12,9s is het gepiept. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u of 280 km/u met het M Driver’s Package.

De M3 Touring kan alles

Met de familie op vakantie: de M3 Touring slikt 500 liter bagage. Je kan bovendien de capaciteit middels de in een 40/20/40-verhouding neer te klappen achterbank uitbreiden tot 1.510 liter. Een rondje langs het containerpark of je lokale Zweedse meubelgigant is ook geen probleem.

Of dat hét argument wordt om een M3 Touring aan te schaffen valt te bezien. Hoewel dat maakt de M3 Touring juist zo begeerlijk: de coole looks, de praktische bruikbaarheid gecombineerd met waanzinnige rijeigenschappen.

We zijn inmiddels grondig fan van dit platform waarop BMW diverse varianten van de 3-serie, i4 en 4-serie bouwt. Zelfs in meer modale varianten is het een fijn stuurmansapparaat. Als M3 xDrive komen er nog extra dimensies bij. Wil je zo snel mogelijk op plaats van bestemming komen, zonder al te veel verrassingen: laat xDrive in 4WD staan en de elektronica regelt dat voor je.

Heb je trek in een wat meer speels weggedrag: zet het ESP in het minder restrictieve M Dynamic Mode en zet xDrive in 4WD Sport. Meteen stuurt de elektronica agressiever meer koppel naar de achteras en voelt de M3 bijna achterwielaangedreven aan. De voorwielen helpen echter nog wel mee, wat met 510 pk vaak geen overbodige luxe is.

Mocht je in een feeststemming zijn: zet xDrive dan in 2WD. Het ESP moet dan volledig uit en ohja: alle 650 Nm en 510 pk worden via de achterwielen weggedraaid. Dat gaat best goed, maar het is ook mogelijk om heel makkelijk de achterbanden rokend hun grip te laten verliezen.

Geen carbon dak

De BMW M3 Touring uit de rijtest had de Individual kleur Fashion grey. Wellicht denk je dat die een carbon dak heeft, maar dat is de optische illusie die BMW je waarschijnlijk ook voor wilt houden. Het is namelijk gewoon staal en gespoten in zwarte lak. Optioneel kan het overigens wel in carrosseriekleur worden gespoten.

De verdere uiterlijke aanpassingen zijn de befaamde nogal forse nieren, uitgeklopte wielkasten, vier keer 10 cm dikke uitlaten achteraan en M-logo’s waar je naar kijkt. De managementsamenvatting is dat de M3 Touring er heerlijk dik uitziet.

Prijs en conclusie

Na het zoet komt het zuur: de vanafprijs van 145.485 euro. Het is stevig, maar niet eens gek veel duurder dan de Audi RS4 (die langzamer is), Mercedes-AMG levert (nog) geen C63 estate (die overigens een viercilinder krijgt).

De M3 Touring is bijna drie keer zo duur als de instapper, maar heeft wel bijna vier keer zoveel vermogen. Ach nee rationeel kunnen we een auto als de M3 Touring niet verdedigen, maar het is zo’n ontzettend gaaf apparaat. Al met al de terechte winnaar van de Autoblog auto van het jaar verkiezing.