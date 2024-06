Fisker sloopt auto’s voor onderdelen

Fisker moet auto’s slopen om aan onderdelen te komen.

Voor een elektrische crossover oogt ‘ie helemaal niet verkeerd en de naam Fisker is ook niet compleet onbekend. Toch werd het een flop van jewelste. Het begon met dramatische reviews van de media, daarna klaagden eigenaren over de bouwkwaliteit en sindsdien ging het keihard bergafwaarts voor het Amerikaanse Fisker.

De droom van Henrik Fisker om een succesvolle elektrische autofabrikant te worden viel in duigen. Zuur voor de Deen, want zijn eerste poging met de Karma viel ook in het water. Misschien moet Henrik lekker van de zon, zee en natuur in Californië genieten. Beetje yoga, helemaal zen.

Voorlopig zal hij wat anders aan zijn hoofd hebben. Fisker is zo goed als failliet en de auto’s staan in de uitverkoop. Het volgende probleem heeft zich aangekondigd. Fisker was namelijk al een tijdje begonnen met het uitleveren van de Ocean. Dat zijn auto’s die rijden in de echte wereld en dus ook stuk kunnen gaan. En dan is het lekker dat je een vol onderdelenmagazijn hebt van waaruit je spullen kunt leveren. Het probleem is: die onderdelen zijn er niet bij Fisker.

Volgens voormalige Fisker-medewerkers is het nu zelfs zo dat reeds geproduceerde en nog niet verkochte auto’s gestript worden in de fabriek omdat de onderdelen nodig zijn voor klantenauto’s. Er zou geen fatsoenlijke onderdelenlijn bestaan, waardoor er geen voorraad is om vervangende onderdelen uit te kunnen leveren. Noodgedwongen worden auto’s uit elkaar gehaald om gevraagde onderdelen op te sturen naar dealers zodat Oceans van klanten gerepareerd kunnen worden.

Nu zijn we natuurlijk de afgelopen jaren wel gewend dat onderdelen niet direct op de plank lagen door Covid. Maar het probleem zal hier wellicht gewoon te maken hebben met het simpelweg niet bestellen bij OF betalen van de leveranciers. Dat wil nog wel eens helpen namelijk.

Fisker is nog niet failliet en Henrik lijkt nog altijd te geloven in zijn merk. Het autobedrijf lijkt echter op sterven na dood. Na diverse ontslagrondes, auto’s aanbieden met gigantische kortingen en nu problemen met onderdelen ziet het er alles behalve goed uit. Tegenover TechCrunch ontkent Fisker overigens het tekort aan onderdelen. Het merk zegt genoeg onderdelen te hebben liggen om auto’s nog zeker 10 jaar van te kunnen servicen. (via Insideevs)

Zie jij het nog zitten in een Fisker Ocean? Ze waren onlangs flink in de aanbieding, met een korting van € 20.000. Wie durft?