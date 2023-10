Max Verstappen pakt blubberdikke én moddervette bonus

Max Verstappen heeft weer miljoenen extra redenen om te lachen baasje.

Jawel, wij hadden het je al verteld in februari (#Hanskraaijjunior), maar gisteren was het dan écht officieel: Max Verstappen is drievoudig wereldkampioen Formule 1. Schoonvader Nelson Piquet heeft dus niets meer over te snoeven aan de dinertafel, want Max staat op gelijke hoogte met de Brazo. En ook met Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart en Jack Brabham. Crikey.

Naast het feit dat het een mooie accolade is, levert het Max Verstappen naar veluidt ook een moddervette bonus op. De Nederlander wordt al ordentelijk gecompenseerd voor zijn diensten met een basissalaris van 50 miljoen Dollar per jaar. Maar volgens Essentially Sport, tikt Max met het kampioenschap een welkome 25 miljoen Dollar extra binnen.

Waar de kwaliteitspublicatie zich op baseert, is overigens niet geheel duidelijk. Wij krijgen in ieder geval niet de indruk dat manager Raymond Vermeulen hen even een kopietje van Max’ contract heeft opgestuurd. Maar, we weten inmiddels wel dat het in de F1 heel gebruikelijk is dat coureurs dik betaald worden voor gehaalde punten, zeges en kampioenschappen. Genii Capital ging er praktisch aan failliet toen Kimi Raikkonen opeens races won voor het team. Dat kon toch nooit de bedoeling zijn geweest! Zodoende sloeg de Fin ook zijn laatste races voor het team over…

Wijlen Justin Wilson kreeg toen hij in 2003 vijf races mocht rijden bij Jaaaaaaaaaaag geen basissalaris maar 75.000 Pond per gescoord punt. Gelukkig voor de Brit pakte hij één puntje in de Grand Prix van Amerika. Anders zou dat toch water en brood zijn geworden voor de aimabele lange teammaat van Jos Verstappen bij Minardi.

Dus nou ja, 25 miljoen of niet, Max zal ongetwijfeld een blubberdikke, moddervette bonus ontvangen. Met de bonus erbij zou Max dan 2,40 Euro per seconde verdienen, elke seconde van de dag. Waarvan akte.