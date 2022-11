Geen haast: snelladen niet populair!

Meer dan de helft van de elektrische rijders heeft gewoon geen haast en doet zelden aan snelladen.

Elektrisch rijden. Sommigen doen het al heel lang en anderen zijn nog nieuw in het land der elektrische auto’s. Om inzicht te krijgen in het laadgedrag van de huidige rijders, heeft de Vereniging Elektrische Rijders (VER) onderzoek gedaan naar snelladen.

Snelladen niet populair

De VER deed specifiek onderzoek naar snelladen langs de snelweg en wat blijkt? meer dan de helft (51,1 procent) maakt zelden gebruik van snelladers. 3,7 procent zegt zelfs nooit gebruikt te maken van een snellaadstation.

Daar tegenover heb je dan weer een groep van 1,1 procent die (bijna) altijd bij zo’n snellader laadt. Een dikke 5 procent doet dat vaak en 38,8 procent regelmatig. FastNed en Shell ReCharge bouwen dus voor nog geen 40 procent al die laadpalen.

Thuis opladen

Thuis laden is natuurlijk veel makkelijker. Je komt thuis, plugt in en je zonnepanelen snorren in het ideale geval zo je auto vol. Nog beter is op het werk even inpluggen op kosten van de baas. Wellicht dat de elektrische auto’s van de baas juist de klanten van de snelladers zijn. Anders moet je het zelf betalen of een administratie van het thuis opladen optuigen.

Onduidelijk

Nog een paar cijfertjes. Meer dan 82 procent van de rijders geeft aan eigenlijk alleen langs de snelweg gebruik te maken van de snellader. Een lange reis is dan de belangrijkste reden.

Verder vind meer dan 40 procent het onduidelijk waar de snellaadstations zich bevinden. Ze worden slecht aangegeven en eenmaal op de verzorgingsplaats moet je ook maar gokken of je via het tankstation moet of via de parkeerplaats. Een derde van de elektrische rijders beoordeelt de vindbaarheid van de laadstations als slecht.