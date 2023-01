Snelladen bijzonder veel duurder dan thuis opladen

Door het prijsplafond scheelt het serieuze pegels of je gaat snelladen of thuisladen.

Als niet de baas maar jijzelf de kosten moet dragen voor het rijden in een elektrische auto wil je zo min mogelijk tijd doorbrengen bij de snelladers. Het is natuurlijk lekker comfortabel om razendsnel, mits je EV ook echt snel kan laden, de elektrische auto vol te laden met een bakje koffie in de hand. Echter, de prijzen zijn niet mals tegenwoordig.

Snelladen steeds duurder

Door de ingang van het prijsplafond in januari 2023 zijn de verschillen tussen thuisladen en snelladen alleen maar groter geworden. Tel daarbij op dat diverse aanbieders van snelladers ook nog eens recent de prijzen hebben verhoogd. Eén en één is twee.

Uit een analyse van Pricewise blijkt dat het inmiddels tientjes scheelt of je thuis of bij de snellader staat. Als voorbeeld nemen ze de Tesla Model S. Een volle lading stroom kost ongeveer 30 euro met een energieprijs van 0,40 eurocent per kWh. Kies je voor snelladen bij Fastned dan kost zo’n zelfde laadsessie 62,25 euro. Dat is meer dan dubbel zo duur! Fastned hanteert een tarief van 0,83 cent per kWh.

Ter vergelijking, in augustus 2022 kostte diezelfde laadsessie thuis 58 euro (0,77 eurocent per kWh) en 51 euro bij Fastned (0,68 eurocent per kWh). In slechts enkele maanden tijd is daar echter een flinke verandering in gekomen. De benzineprijs is er de afgelopen maanden ook wat gunstiger op geworden. Daardoor ben je in een zuinige auto zelfs goedkoper per kilometer uit dan als je een elektrische auto zou rijden die staat te laden bij de snellader.

Prijsplafond

Een kleine kanttekening is wel dat een huishouden qua energieverbruik onder het prijsplafond moet blijven om de vergelijking recht te houden. De kosten voor energieverbruik boven het prijsplafond komen ongeveer overeen met de publieke snelladers. Het prijsplafond is vastgesteld op 2900 kWh per jaar. Zonder zonnepanelen en met veel thuisladen kan het zomaar zijn dat je daarboven komt als je niet oplet.

Kortom, je wilde al zo min mogelijk tijd doorbrengen bij de snellader en nu is daar nog een reden voor. Zeker als je er nog een kopje koffie en wat lekkers bijneemt is het snelladen een dure grap anno 2023.