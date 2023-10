Dit is de auto die Mercedes niet bouwde, maar Brabus wel: een 6×6 op basis van de huidige G-Klasse!

De Mercedes G-Klasse is al de basis geweest voor talloze bijzondere creaties. En de gekste creaties komen niet van tuners, maar van Mercedes zelf. Op basis van de vorige G-Klasse kwamen ze met de G 63 6×6, de G 500 4×42 en de G 650 Landaulet, stuk voor stuk knotsgekke auto’s.

Van deze drie modellen heeft alleen de 4×42 een comeback gemaakt bij de nieuwe generatie. Daarmee blijft de G 63 6×6 een eenmalige actie van Mercedes. Wat op zich ook logisch is, want het was een tamelijk gestoord project.

Toch is in Düsseldorf nu een G 63 6×6 gespot van de huidige generatie. Hoe kan dat…? Het antwoord is natuurlijk Brabus. Zij dachten: als Mercedes het niet doet, dan doen wij het wel. Het resultaat is deze Brabus XLP 900 6×6.

De nieuwe G 63 6×6 van Brabus is zo mogelijk nog groter dan de vorige. Die was al aardig imposant met zijn 5,87 meter, maar deze gaat gewoon over de 6 meter heen. Om precies te zijn is dit bakbeest 6,18 meter lang. Dankzij portaalassen heeft deze 6×6 ook weer ruim voldoende bodemspeling: 47 centimeter.

Bij Brabus kun je kiezen uit twee varianten: de XLP 800 Adventure en de XLP 900 Superblack. De Adventure heeft meer een off-road look, met onder meer een bullbar aan de voorkant. Dit is de XLP 900 Superblack, die meer een ‘sportieve’ look heeft met heel erg veel zwart.

In plaats van een schamele 800 pk heeft de Superblack 900 pk. De bekende 4,0 liter V8 is daarvoor opgeboord naar 4,2 liter. Dit resulteert ook in een monsterlijk koppel van 1.250 Nm. Daarmee zit dit enorme gevaarte in slechts 5,2 seconden op 100 km/u. Bij een stoplichtsprintje kan dit ding dus gewoon een Maserati GranTurismo bijhouden.

De topsnelheid is wat minder indrukwekkend voor een auto met 900 pk: die is gelimiteerd op 210 km/u. De oplage is dan weer niet gelimiteerd op een specifiek aantal exemplaren, maar we hebben een vermoeden dat er niet veel van gebouwd gaan worden.

Spotter @justawheelchairguy heeft dus een hele bijzondere vangst gedaan met deze auto. Daarom is deze spot bij deze de Autoblog Spot van de Week. Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Check alle foto’s van deze Brabus 6×6 op Autoblog Spots!