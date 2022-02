Dit zijn alle starttijden voor de F1 races van 2022!

De lichten zijn op groen gegaan, voor het publiceren van alle starttijden voor de F1 races van 2022.

Het komt alweer steeds dichterbij! Trillingen, nerveuze zenuwtrekjes rondom de wenkbrauwen, smartwatches die gevaarlijk hoge hartslagen aangeven: het is te merken op de redactie dat de laatste F1 race alweer zo’n twee maanden geleden plaatsvond. Gelukkig zitten we inmiddels alweer in de fase dat er nieuwe F1 auto’s worden gelanceerd.

Endorfine

Een belachelijk aantal mensen schakelde in voor de livestream voor de onthulling van de nieuwe Haas F1 bolide. De nood is hoog, zoveel is duidelijk. Maar goed dus dat spoedig al de eerste test op het programma staat en we ons dichter bij de volgende race dan bij de vorige race in dit ruimte-tijd continuüm begeven. Dan begint de endorfine weer te vloeien en kunnen we weer rustig ademhalen.

We vertelden je al wie er dit jaar hoge ogen gaat gooien. We vertelden je ook al alles over de kalender en andere dingen die je moet weten. Nu kunnen we je echter nog meegeven wanneer je precies je alarmen vast in je telefoon kan zetten, voor dat zeldzame geval dat je even miszit met je planning. De FIA heeft ons namelijk verteld wanneer dit jaar alle races beginnen.

Oerend vroeg uit de veren

Na de afgelopen twee seizoenen wordt het weer even wennen om twee keer om 05:00 uur op te staan (voor de voorbeschouwing). Maar we doen het natuurlijk met liefde. Extra opletten moet bij de races in Saoedie-Arabië en Mexico. Die vallen in een periode dat de tijd verzet wordt van zaterdag op zondag. In Miami begint de race op het halve uur. Waarschijnlijk omdat eerst nog het volkslied een paar keer gezongen wordt door Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. Enfin, check hieronder alle tijden!