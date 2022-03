BREEK: Kevin Magnussen volgt Mazepin op

Haas haalt een oudgediende terug. De opvolger van Mazepin is niemand minder dan Kevin Magnussen!

Het Formule 1-seizoen is nog niet begonnen, maar er is alweer genoeg tumult. Deze keer niet zozeer bij de voorhoede-teams, maar juist bij de hekkensluiter van vorig jaar. Door de nauwe banden met Rusland staat opeens alles op zijn kop voor het team van Haas.

Haas is niet alleen hun titelsponsor kwijt, maar ook een van hun coureurs. De toekomst van Nikita Mazepin was nog een paar dagen onzeker, maar het team heeft toch besloten de Rus de deur te wijzen. De miljardairszoon voelt zich nu verongelijkt en heeft een stichting opgezet voor andere sporters die hetzelfde lot treffen.

Belangrijker: wie gaat het stoeltje van Mazepin innemen? Er werd geroepen dat het Giovinazzi zou worden, maar ook reserverijder Pietro Fittipaldi leek een logische optie. Haas komt nu echter met een verrassing: ze hebben oudgediende Kevin Magnussen weer teruggehaald. Hij wordt dit jaar de teamgenoot van Mick Schumacher.

Dat Magnussen een mogelijke comeback zou maken dook vanochtend al op in het geruchtencircuit, maar het is nu gewoon officieel. Haas laat in een statement weten dat Kevin Magnussen de line-up voor 2022 weer compleet zal maken.

Daarmee komt er dus geen nieuwe rookie op het veld, maar een doorgewinterde coureur. De 29-jarige Deen heeft maar één keer op het podium gestaan (zijn eerste race nota bene), maar hij heeft wel zeven Formule 1-seizoenen meegedraait. Daarvan waren er vier in dienst van Haas, dus het is ouwe jongens krentenbrood. Magnussen kan morgen al meteen aan de bak, tijdens de eerste testdag in Bahrein.