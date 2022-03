Nederlands voorlopig NIET mogelijk op F1TV

Dat is niet handig: geen Nederlands voor Nederlandse F1TV-kijkers.

Naar Formule 1 kijken kan op heel veel manieren. Vroeger was het simpel. Je kon het in het Nederlands kijken en anders was er altijd Canvas (België) of RTL Deutschland. Tegenwoordig zit Formule 1 achter betaalmuren, alhoewel er dan nog steeds diverse opties zijn.

Eentje daarvan is F1TV. Dat is een hele handige en vooral veelomvattende service voor de autosportfan. Je kan in het weekend alle trainingen, kwalificaties, voorbeschouwingen en de race zien. Erg handig. Daarbij kun je vaak kiezen uit de taal, zeker tijdens de kwalificatie en de race.

Switchen

Heel erg handig, want tijdens de race kun je switchen van taal. Heel handig als je degelijk Nederlands commentaar wilde in plaats van een hysterische Britse man die van een lappende Hamilton nog een wereldevenement weet te maken. Maar dat gaat dit seizoen niet het geval zijn.

In voorgaande jaren werd het commentaar verzorgd door Ziggo, waar Olav Mol en Jack Plooij acte de présence gaven. Deze twee heren zijn echter niet mee verhuisd naar Viaplay, die in Nederland nu de uitzendrechten heeft. Maar waar F1TV wel met Ziggo samenwerkte, weten we niet of ze dat gaan doen met Viaplay.

Geen Nederlands

Je kunt namelijk niet kiezen uit de taal Nederlands bij F1TV. De Britse commentatoren zullen wel gewoon te kiezen zijn, evenals de Duitse, Franse en Spaanse. Volgens F1TV gaat het niet heel erg lang duren. Vanaf juni 2022 moet het mogelijk zijn om van de race te kunnen genieten in het Nederlands.

Een andere optie is om gewoon via F1TV te kijken en dan op Grand Prix Radio af te stemmen. Dan kun je namelijk alsnog de vertrouwde stem van Olav Mol aantreffen. Tijdens de pre-season testdagen geeft hij drie keer per uur een update, alle kwalificaties en de race kun je in het geheel daar horen.

