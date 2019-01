Nederlands openbaar vervoer is duurste van Europa

Verrassing!

Al lange tijd zijn de prijzen van het openbaar vervoer in Nederland torenhoog. Voor het geld van een retourtje Maastricht-Groningen kun je gemakkelijk met het vliegtuig naar Oost-Europa en weer terug. Sterker: het is zelfs goedkoper. Nu blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat dat het Nederlandse openbaar vervoer het duurste is van Europa. Verbazingwekkend.

Het bureau heeft de gemiddelde kosten van openbaar vervoer vastgesteld op een nette 100 euro en Nederland ligt daar met 32 euro extra ruim boven. Daarmee voert Nederland tevens de ranglijst aan van alle 28 EU-landen. In vergelijking met onze zuiderburen is het verschil precies 28 euro – in België is het ov gemiddeld 4 procent duurder. Als vergelijking van de prijzen kwam RTL Nieuws met een berekening op de proppen. Volgens de nieuwszender kost een trajectabonnement tussen Antwerpen en Gent 174 euro per maand. Een vergelijkbare trajectkaart tussen Amsterdam en Den Haag kost hier 371 euro per maand.

De tweede en derde plaats gaan respectievelijk naar Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Finland en Duitsland completeren de top vijf. Onder het Europese gemiddelde vinden we niet alleen landen in het oosten van Europa, maar ook landen aan de Middellandse Zee, zoals bijvoorbeeld Spanje en Italië.

Luxemburg zit eveneens ruim onder het gemiddelde en dit land gaat binnenkort nog veel verder zakken op de ranglijst, want vanaf 2020 wordt openbaar vervoer daar zelfs helemaal gratis. Hoewel dit als een aantrekkelijk idee klinkt om ook in Nederland toe te passen, is dit volgens hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, Bert van Wee, geen goed plan. Tegenover de nieuwszender vertelde hij het volgende: “Dat moeten we zeker niet doen. Het zou waarschijnlijk zelfs averechts werken. Treinen zijn op sommige trajecten nu al enorm druk, die zouden dan al helemaal overvol raken. Dan zorg je er juist voor dat mensen eerder de auto pakken.“

Het goedkoper maken van het openbaar vervoer is eveneens niet de beste manier om de situatie te tackelen. Zo zegt van Wee: “Zodra je het OV goedkoper maakt, merk je dat het ook meer gebruikt wordt. Maar het zorgt er niet meteen voor dat mensen vaker de auto laten staan. Vooral de mensen die toch al met het OV reizen gaan dat vaker doen.“