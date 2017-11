Deze Ferrari 250 GTO is n(i)et echt

Imitatie is de meest oprechte vorm van vleierij.

Wat moeten we eigenlijk van replica’s vinden? In principe zijn het altijd kopietjes van het origineel. De enige reden om een replica te maken is natuurlijk het gebrek aan geld om een originele te kopen. Maar de ene replica is de andere niet. We kennen allemaal de vreselijk foute creaties op basis van de Toyota MR2 en Pontiac Fiero. Omdat die auto’s een middenmotor hebben, komen de proporties enigszins overeen. Maar je houdt niemand voor de gek, iedereen ziet dat het een nepper is.

In plaats van al die moeite doen om een Pontiac Fiero om te bouwen tot Ferrari kun je ook gewoon sparen voor een Ferrari 348. Zo zeldzaam zijn die auto’s niet en de prijzen zijn (nog) niet omhoog geschoten. Dat gaat in dit geval niet op, want de auto die je op deze afbeeldingen ziet moet namelijk een Ferrari 250 GTO voorstellen. Daar zijn er bijzonder weinig van gebouwd en als er eentje te koop is moet je een redelijke Van Gogh meenemen om hem te kunnen betalen. Onlangs werd er nog eentje verkocht voor 52 miljoen euro.

Het koetswerk komt redelijk overeen met het origineel. Aan de voorkant zie je dat de donorauto, een Datsun 280Z, iets smaller is dan de 250 GTO. De luchtinlaten en koplampen zijn waarschijnlijk van het juiste formaat, alleen de auto dus niet. Het zijaanzicht verraadt de nederige afkomst een klein beetje. De auto lijkt net iets te hoog en de uiteraard zijn de wielen overduidelijk niet hoe het hoort. Stiekem vind ik ze mooier dan originele wielen, maar dat terzijde. Het is beter dan de Borbets onder deze 250 GTO.

Toen ze met de achterkant aan de slag gingen, was het budget er waarschijnlijk doorheen. De achterklep is afwijkend en de lampen kloppen niet helemaal. Maar de verschillen zijn redelijk klein. Je kan je nog verschuilen achter het feit dat alle 250 GTO’s allemaal afwijkend zijn. Ondanks er weinig 250 GTO’s gebouwd zijn, waren ze bijna allemaal net iets anders. De grootste dissonant is echter het typeplaatje. Dat is veel te modern en een totaal ander lettertype. Hadden ze beter achterwege kunnen laten.

Het gaat logischerwijs compleet mis in het interieur. Dat is gewoon een standaard 280Z binnenste met wat Ferrari’s logo’s. Zonde, alhoewel het wel begrijpelijk is. Deze is waarschijnlijk voor een laag bedrag verspijkerd. Dat blijkt ook als we kijken naar het motorblok. Het kleppendeksel is rood gespoten (Testarossa!) en er is het woord ‘Ferrari’ op geschreven. Het petje maakt het totaalplaatje af.