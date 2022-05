Vergelijking: De nieuwe BMW 7-Serie versus de oude

De vergelijking waarvan je wist dat die komen ging is eindelijk daar. Wat vinden we van de nieuwe BMW 7-Serie ten opzichte van de oude BMW 7-Serie?

Aan de ene kant moet je het BMW nageven. Ooit was de BMW 7-Serie niet meer dan een vrij fors uitgevallen, ingetogen sportieve sedan met strak design. Niemand had er enorm heftige emoties bij, anders dan een soort stille waardering. Dat was ook exact de bedoeling. Dit was een zakensedan die de bestuurder moest behagen en eventuele klanten ruimte bieden als er een stukje gereden moest worden. Maar het was vooral niet de bedoeling dat de auto teveel aandacht opeiste. Dat kan immers ook verkeerd vallen, zeker in Noord-Europa.

Maar de Siebener, wordt inmiddels al lang niet meer gemaakt voor Noord-Europa. Ze worden hier namelijk nog maar mondjesmaat verkocht. Nee, BMW moet het vooral hebben van de Amerikaanse en zeker ook Aziatisch markt voor het wegzetten van hun topmodel. En dat heeft zijn weerslag gehad op het design van de auto. Het niet meer willen opvallen, was in 2001 voorbij met de E65. Daarna is er een korte periode geweest met de F01?F02 en de prelift G11/G12 dat BMW op haar schreden terug leek te keren. Maar met de nieuwe G70 generatie, is alle voorzichtigheid weer overboord gegooid. Laten we dat eens illustreren door het te contrasteren met het vorige model.

Looks

Om maar te beginnen met hetgeen dat het meest in het oog springt: de looks. Nou moeten we zeggen, het is in dit geval een beetje wat je neemt als uitgangspunt. De G11/G12 7-Serie begon zijn leven namelijk als een relatief ingetogen BMW sedan. Je zou haast kunnen zeggen een BMW sedan ‘oude stijl’. Ja, de nieren waren redelijk fors. En ja, de koplampen sloten nu direct aan op die nieren. Toen was dat nog een ‘dingetje’, net als de ‘hockeystick’ op de flank. Als je nu kijkt naar de auto en ‘m vergelijkt met zijn opvolger, kan je je dat haast niet meer voorstellen.

Met de facelift van de G11/G12, veranderde er echter al het nodige. Een giga-grille deed zijn intrede. De Siebener werd haast een soort Rolls-Royce light. De mutatie was dus al ingezet. Maar wij vergelijken de nieuwe Siebener primair met de originele versie van de oude. Er is veel veranderd in de wereld sinds 2015, zoveel is duidelijk.

Over het front hoeven we het niet meer te hebben. Aan de zijkant hebben afgeronde vormen plaatsgemaakt voor wat rechthoekigere looks. Bijna met een vleugje Mercedes W140 erin. Ook is de frontoverhang voor een in basis achterwielaangedreven auto op het oog nodeloos fors. Maar dat heeft ook te maken met de hoge beltline die het gevolg is van regelgeving. Voor het mooie, zou die vijf centimeter lager moeten zijn. Haal er gewoon heel het stuk inclusief het bovenste deel van de gespleten koplampen en je hebt een fraaie auto. Maar ja helaas. Aan de achterkant is er het minste veranderd. Die is nog steeds hoekig en strak met voor je gevoel iets te hoog geplaatste achterlichtunits.

Interieur

In het interieur heeft BMW eveneens een forse stap gemaakt, for better and for worse. iDrive 8 doet hier zijn intrede met twee grote touchscreens. Gelukkig heb je nog wel steeds ook een controller op de middentunnel. Andere fysieke knoppen, zoals die voor de temperatuur, zijn echter verdwenen. De sfeer lijkt op die in de iX.

Het vorige 7-Serie interieur leek sterk op dat van de 5-Serie van dezelfde generatie. Nu komt de nieuwe 5-Serie pas volgend jaar op de markt, dus we weten nog niet of dat weer zo gaat zijn. We kunnen ons echter voorstellen, dat dat dit keer minder het geval is. Met de nieuwe 7-Serie, lijkt BMW de auto namelijk nog een stapje hoger in de markt te zetten. Dat zie je ook terug in het interieur, de ‘rijdende thuisbioscoop’ die je achterin kan laten monteren en de extra ruimte die je daar nu hebt. Dat laatste brengt ons op het volgende punt.

Formaat

Want jawel, de nieuwe Siebener is ook gewoon letterlijk een stapje groter dan voorheen. Daarbij komt: de korte versie van de Siebener staat niet meer op de kaart. Dit past in het beeld dat Europa niet meer de plek is voor de 7-Serie. Alleen ‘wij’ vonden het namelijk wel wat hebben, zo’n topmodel zonder gigantisch lange achterdeuren. In andere markten werd de G11 sowieso al niet meer aangeboden, louter de G12.

Maar dat is nog niet alles. De nieuwe G70 is met 5,37 meter namelijk nog dertien centimeter langer dan de lange versie van de vorige 7-Serie. Daarmee is ‘ie praktisch net zo lang als een nieuwe Rolls-Royce Ghost. Ter vergelijking: een korte E38 bleef nog net onder de vijf meter. Goed nieuws dus voor degenen die menen dat formaat ertoe doet. Maar bij de lokale Plus, wordt het wel wat lastiger parkeren…

Motoren

En dan natuurlijk nog de motoren. Ook daaraan is te merken dat er in dik zes jaar veel veranderd is. Zoals we allen inmiddels weten, verdwijnt de V12. Dat is toch iets om te noteren bij de 7-Serie. De E32 generatie was namelijk in 1987 de eerste Duitse dikbolide in decennia die een V12 onder de kap had. BMW troefde daarmee Mercedes af. Over Audi hoeven we het niet te hebben, dat schroefde destijds nog twee Golf GTI motoren aan elkaar om tot een V8 te komen voor de…euhm Audi V8.

Maar het nog grotere nieuws is natuurlijk dat de nieuwe 7-Serie er ook komt als volledig elektrisch model. Hier komen dan drie ‘smaakjes’ van op de markt, met louter aandrijving op de juiste wielen en met AWD. Gewone verbrandingsmotoren komen er wel, maar zullen zeker in Europa schaars zijn. Amerika krijgt een V8 en een benzine zes-in-lijn. Voor Europa staat momenteel alleen een zes-in-lijn op diesel in de planning. We kunnen ons voorstellen dat dat stiekem nog gaat veranderen. Maar het is duidelijk: Bayerische Motoren Werke gaat aan de elektromotor. Een Unique Selling Point dat verloren gaat?

Conclusie

BMW noemt de nieuwe 7-Serie nog geen 9-Serie, maar lijkt het met de 7-Serie wel nóg hogerop te zoeken. Behalve dan op het gebied van veelcilinders onder de kap. Vroeger was dat nog het ultieme statussymbool, tegenwoordig kijkt men er zeker in Europa met dédain naar. Zie het een beetje als de ontwikkeling die D66 heeft doorgemaakt met het referendum.

Door de (letterlijke) groei, lijkt nog duidelijker dat BMW de 7-Serie niet echt meer maakt voor de Europese markt. Tuurlijk, je kan er een kopen of je ermee laten vervoeren als je regelmatig op blauwe zetels plaatsneemt. Maar voor de doorsnee Europese Jan driemaal Modaal die een zakensedan nodig heeft, zal de 5-Serie vermoedelijk vrijwel altijd de betere optie zijn. Die kan je nog soort van kwijt op onze nauw bemeten parkeerplaatsen.

Zijn functie als vaandeldrager en topmodel uit het gamma, vervult de Siebener echter misschien wel meer dan ooit. Het model maakt de tongen los, laat mensen nadenken over BMW en is, hoe je het ook wendt of keert, toch indrukwekkend. Omdat marketing werkt, stappen mensen daardoor waarschijnlijk toch weer massaal in een 3-Serie of i4 in plaats van in een Mazda of KIA EV6. Koop dan?