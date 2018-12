Nederlandse prijs opgefriste Audi TT bekend

Dit mag je betalen voor de TT Coupé en TT Roadster.

Afgelopen zomer maakte Audi bekend de TT van een facelift te voorzien. De grootste wijzigingen waren meer vermogen en de introductie van de TT 20 years. Een TT die in gelimiteerde oplage van 999 stuks verkocht zal worden. Begin 2019 staat de facelift TT bij de dealer en voor iets meer dan 50 mille heb je er eentje.

Om precies te zijn begint de prijs bij 51.300 euro. Dit kost de coupé TT 40 TFSI met 197 pk, gekoppeld aan een zeventraps S tronic-automaat. 0-100 km/u doet de 40 TFSI in 6,6 seconden en de aandrijving is over de voorwielen. De Roadster is met 54.300 euro enkele duizenden euro’s duurder. Wie Quattro wenst kan dit optioneel aanvinken op de duurdere 45 TFSI. Deze komt optioneel met een S-tronic. De 45 TFSI beschikt over 245 pk en is met 5,9 tellen naar de honderd lekker rap.

Voor de gelimiteerde Audi TT 20 years 45 TFSI mag diep in de buidel worden getast. De speciale TT komt standaard met zaken als Matrix OLED-achterlichten, een bruin lederen interieur en 19-inch velgen. Daar staat tegenover dat Audi maar liefst 74.860 euro vraagt voor de coupé en 77.860 euro voor de Roadster. Andere unieke kenmerken voor de TT 20 years zijn onder meer matte Audi-ringen op de flanken en diverse TT-20 years-badges. Maar of dat nou +- 75 mille waard is..