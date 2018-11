Dit zijn de nieuwe subsidies voor elektrische auto’s

Elektrisch rijden is de toekomst en dit is hoe Nederland er op in speelt.

Wij in Nederland zijn dol op vooruitstrevend zijn. Tenminste, als we de cijfers moeten geloven. Zodra er ook maar iets van een milieuvriendelijke ondertoon in een product zit, willen we het hebben. Zo ook auto’s. Nederlanders zijn dol op de subsidies milieuvoordelen die een elektrische auto momenteel heeft. Minder uitstoot is goed en daarom moeten er meer uitstootloze auto’s op de weg verschijnen. Dit is hoe Nederland dat wil aanpakken, meldt NOS.

De doelen

Het jaartal waarin Nederlanders volledig af zijn van “ontbrandingsauto’s” in de showrooms, is 2030. Tegen die tijd rijden er 2 miljoen volledig elektrische auto’s rond en kunnen die opladen bij 1,8 miljoen laadpalen. Haalbaar? Volgens het kabinet en de mobiliteitssector, die de afgelopen weken rond de tafel hebben gezeten om deze kwestie te bespreken, is het zeer haalbaar. Tevens is er genoeg tijd voor automerken om gave elektrische auto’s op de markt te zetten. Wat er gebeurt met liefhebbers van benzinespul in 2030, is nog niet vastgesteld.

De maatregelen

Veel interessanter is het plan van aanpak. De subsidie voor elektrische auto’s als privébezit, wordt in 2021 zo’n 6.000 euro. Omdat brandstofauto’s steeds verder worden teruggeschroefd, zal die subsidie voor elektrische auto’s ook steeds minder worden. In 2030 zal het bedrag rond de 2.200 euro liggen. Tot en met 2025 blijven elektrische auto’s vrij van BPM én MRB, maar vanaf 2025 zal de BPM een vast bedrag zijn van 350 euro per auto. De motorrijtuigenbelasting omvat nu nog niet de elektrische auto’s, maar dat wil de overheid in 2025 wél doen.

Voor zakelijke rijders zal er ook een subsidie komen. In 2021 zal dat 3.430 euro zijn en dat bedrag loopt geleidelijk af tot en met 1.830 euro in 2024, samen met lagere bijtelling. De milieu-investeringsaftrek die bedrijven nu nog kunnen aanvragen voor elektrische auto’s of laadpalen op bedrijfsnaam, vervalt in 2020.

Ook tweedehands elektrische auto’s moeten gewoon weer de wegen op. Daarom blijven tweedehandse modellen ook tot en met 2025 vrij van de MRB en om export te voorkomen krijg je ook daar een subsidie voor. Auto’s met gebrekkige batterijen kunnen geld opleveren als de batterijen gerecycled worden en ook wordt er gekeken naar het leasen van tweedehands elektrische auto’s.

De brandstofauto’s

De ‘viezeriken van de auto-industrie’ moeten verdwijnen. Om elektrisch rijden te stimuleren zullen de accijnzen en belastingen omtrent auto’s op benzine en diesel nog hoger worden. De bedragen zullen stijgen met 1 cent per liter méér in 2020, met nog een cent extra in 2023. Dat klinkt weinig, maar kan flink aantikken voor veelrijders. Ook gaan mensen met een benzine- of dieselauto meer MRB betalen.

Overigens is het onduidelijk wat er gaat gebeuren met de milieubelastingen. Omdat elektrische auto’s wél milieuvriendelijk zijn, wil de overheid ter stimulering zo min mogelijk belasting heffen op elektrische auto’s. Maar omdat op den duur de elektrische auto steeds populairder moet worden, loopt de overheid dan een hoop geld mis. Daarom gaat er gekeken worden naar een alternatieve manier van geld opvangen voor elektrische auto’s, zonder dat milieubelasting daarbij een rol speelt. Denk aan rekeningrijden of een andere vorm van kilometerheffing.

Image-credit: een Jaguar i-Pace aan de stekker, gespot door @tom02 op Autojunk.

Met dank aan Stef en Ruud voor de tip!