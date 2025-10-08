Schade aan je auto claimen? In deze gevallen ga je er NIET op achteruit

Je schadevrije jaren en premie kunnen ook na een schadeclaim gelijk blijven.

Schade aan je auto is al vervelend genoeg. Of het nu je eigen schuld is of niet. Gelukkig kun je (afhankelijk van het soort verzekering) rekenen op je verzekeraar die de schade dekt. Maar moet je dat wel doen met het oog op een hogere premie?

Jorg van Rijn van UnitedConsumers geeft duidelijkheid bij veelvoorkomende twijfelgevallen rondom het wel of niet claimen van een vergoeding bij de verzekering vanwege schade aan je auto.

Schadeclaim zonder verlies schadevrije jaren

Wanneer je schade aan je auto hebt en de schade claimt bij de verzekeringsmaatschappij, wil dat niet altijd zeggen dat je omlaag gaat in het aantal schadevrije jaren. ”Bij beperkt casco-schades, zoals ruitschade, stormschade of schade door een dier, val je niet terug in schadevrije jaren. Je bent daar gewoon voor verzekerd”, zegt de verzekeringsexpert.

Volgens Van Rijn laten veel Nederlanders op deze manier geld liggen. Ze betalen zelf voor de gemaakte schade. En dat in een tijd met een nijpend automonteurstekort en dus duurdere reparatiekosten. De expert vervolgt: ”Ze betalen premie, maar claimen niks uit angst voor terugval. Dat is jammer, want daar is de verzekering juist voor bedoeld.”

Hogere premie door schadeclaim

Het gebruik maken van de autoverzekering middels een schadeclaim staat niet gelijk aan een hogere premie. ”Het hangt af van hoeveel schadevrije jaren je hebt en op welke trede je staat op de bonus-malusladder”, legt Van Rijn uit. Voor de duidelijkheid: de bonus-malusladder is de ladder waarop je ziet hoeveel schadevrije jaren je hebt en hoe groot je de korting op de premie is.

Dat kortingspercentage – ook wel no-claimkorting genoemd – staat niet gelijk aan het aantal jaren dat je schadevrij rijdt. Er zijn meerdere aantallen schadevrije jaren waarin je hetzelfde percentage no-claimkorting krijgt. Wie veel schadevrije jaren heeft en dus hoog op de ladder staat, loopt het minste risico op een kleinere korting. Van Rijn: ”In sommige situaties behoud je zelfs dezelfde no-claimkorting, ook al val je terug in schadevrije jaren. In dat geval zou het zonde zijn om de schade zelf te betalen.”

Schade door een onbekende dader

Het kan ook voorkomen dat je schade oploopt maar je niet weet wie verantwoordelijk is voor de schade. Denk aan een kras op de lak na een bezoekje aan de supermarkt of een botsing waarbij de tegenpartij wegrijdt. In dit soort gevallen kun je ook het beste de schade verhalen op de verzekering volgens Van Rijn. En ook dan leiden je premie en/of schadevrije jaren er niet onder.

”Wanneer iemand tegen jouw auto aanrijdt en wegrijdt kun je de schade vaak verhalen op het Waarborgfonds. Dan heeft het claimen geen gevolgen voor je premie of schadevrije jaren”, zegt hij. Het Waarborgfonds zegt je misschien niets. Het is een fonds van alle autoverzekeraars van Nederland voor schadegevallen in uitzonderlijke gevallen. Denk aan een onbekende dader, maar ook schade door een niet-verzekerde auto of gestolen auto.

Wel of niet de schade aan je auto claimen?

Dus, kun je het beste wel of niet de schade aan je auto claimen bij de verzekering? Dat is dus erg afhankelijk van het type verzekering, de hoeveelheid schade en wie de schade heeft aangebracht. Onthoud één tip van Van Rijn: ”Bij beperkt casco-schades, zoals ruitschade of stormschade, zou ik altijd claimen. Daar val je niet voor terug in schadevrije jaren.”

Foto: Lamborghini Urus gespot door @Maurice16