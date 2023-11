Kleurrijke McLaren 750S viert alle successen

Deze McLaren 750S is een ode aan eigenlijk alle successen van McLaren in de racerij.

In een ver, ver verleden kon je ondergetekende herkennen aan een username geïnspireerd op de McLaren 720S. Toegegeven, des tijds was ik dan ook idolaat van de 720S. Bijna iedere autojournalist was lovend over het rijgedrag van de 650S-opvolger en in tegenstelling tot velen vond (en vind) ik hem ook erg gaaf om te zien. Tijden veranderen en sinds jullie kunnen genieten van stukken onder mijn voornaam geschreven is de 720S-adoratie een beetje verwaterd. Deels omdat de auto alweer vijf jaar oud is, ook omdat McLaren an sich een beetje hun hand heeft overspeeld met (te) veel speciale modellen die het allemaal een beetje te bont maken.

750S

Inmiddels heeft de 720S een subtiele facelift ontvangen en wist McLaren ook nog eens 30 pk extra uit hun supercar te peuteren. Het resultaat is de 750S. Wat niet verandert: je kan nog steeds naar McLaren Special Operations (MSO) om je McLaren op maat te maken. Dan kan je kiezen voor een speciaal kleurtje à la BMW Individual, of je kan iets extreems aanvragen. Zoals de McLaren 750S van vandaag.

‘Art car’

Je zou dit natuurlijk als een eveneens BMW-esque Art Car kunnen afschrijven als een bizar kunstproject en dan hoef je niks uit te leggen behalve de ‘excentrieke kleuren die volgens de artiest staan voor het dynamische aspect van een raceauto’. De McLaren 750S heet echter de McLaren 750S “Triple Crown”. De echte motorsportfanaten kennen die term, maar wij leggen hem nog even haarfijn uit voor degene die het wellicht niet (meer) weten.

Triple Crown

Triple Crown staat voor de drie begeerlijkste titels die je kan halen in de autosport. Dat betekent dat je zowel de Indianapolis 500 als de GP van Monaco als de 24 uur van Le Mans hebt gewonnen. Kan dat? Graham Hill bewees van wel, dat is momenteel de enige coureur ter wereld die de Triple Crown heeft behaald. Het lijstje coureurs dat twee van de drie al in handen heeft is langer, maar daarvan zijn enkel Fernando Alonso en Juan Pablo Montoya nog actief (en dus zijn dat de enige twee die nog kans maken op de derde winst om de Triple Crown te completeren).

Wie wel de Triple Crown in handen heeft buiten de coureurs om: McLaren! Het merk heeft in haar motorsportgeschiedenis de Triple Crown gehaald als constructeur. De drie verschillende thema’s op deze McLaren 750S zijn daar een ode aan.

3

Aan de achterkant prijkt een oranje/blauw ontwerp met het getal drie in de hoofdrol. Dat was het nummer van de McLaren M16D van Johnny Rutherford, waarmee laatstgenoemde de Indy 500 won in 1974. Die auto was McLaren-oranje. Het blauwe is niet prominent aanwezig op de raceauto van Rutherford, maar blauw/oranje heeft in recente motorsport-liveries van McLaren een rol gespeeld.

7

De voorkant is rood/wit, wat de F1-kenner natuurlijk direct herkent als de ‘Marlboro’-kleuren waarmee McLaren in de jaren ’80 en ’90 reed. Nummer 7 was het nummer van Alain Prost, die in 1984 met de McLaren MP4/2 de GP van Monaco won.

59

Met de kracht van elimineren kom je dan automatisch uit op de 24 uur van Le Mans voor het middelste gedeelte van de 750S. Dat klopt, 59 was het nummer waarmee in 1995 de winst werd behaald op Le Mans, met een McLaren F1 GTR bestuurd Yannick Dalmas, Masanori Sekiya en JJ Lehto.

En dat alles mooi verpakt als een bijzondere kleurstelling voor een McLaren 750S Spider. De auto maakt deel uit van de vieringen rondom het 60-jarige bestaan van McLaren. Er komen zes verschillende exemplaren van de McLaren 750S Triple Crown, allemaal met een variatie op dit thema. Alle zes zijn ze overigens al verkocht aan klanten.

1.200 uur

MSO vindt het altijd belangrijk dat je weet hoe hard hun verfdivisie heeft gezwoegd voor dit soort kleurstellingen. De McLaren 750S Triple Crown kostte 1.200 uren en er zijn twintig verschillende verfkleuren gebruikt. De auto werd onthuld op Velocity Invitational op Sonoma Raceway in Californië, waar onder meer respectievelijk McLaren F1-, Indy- en Le Mans-coureurs Lando Norris, Pato O’Ward en Derek Bell aanwezig waren.