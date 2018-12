We hebben een overschot aan verkeersborden

De hoogste tijd om de bezem erdoorheen te halen, aldus diverse instanties die betrokken zijn bij het verkeer in ons land.

Soms zie je door de verkeersborden-bomen het bos niet meer. Zeker op trajecten of straten waar een gewijzigde verkeerssituatie van toepassing is. Borden worden op elkaar gestapeld alsof men een potje Jenga aan het spelen is. Het maakt het overzicht er in veel gevallen niet beter op.

Veilig Verkeer Nederland (VVN), kennisplatform voor verkeer en vervoer CROW en de HR Groep (de instantie die verkeersborden registreert) pleiten vandaag in de Telegraaf voor een grote schoonmaak. Volgens de drie instanties telt Nederland meer dan drie miljoen verkeersborden, waarvan er 600.000 verwijderd kunnen worden.

Rijkswaterstaat zou in samenwerking met de provincies moeten gaan kijken welke borden weg kunnen en welke niet. Tegenover de krant laat de wegorganisatie in elk geval weten open te staan voor verandering. Verkeersborden moeten je helpen en niet afleiden is ook de mening van Rijkswaterstaat.

Er zijn diverse redenen waarom verkeersborden verwijderd kunnen worden. Sommige borden zijn dubbelop. In andere gevallen kunnen ze afleiden of zijn ze simpelweg verouderd. Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Bijvoorbeeld wanneer verkeersdeelnemers remmen om de (vele) verkeersborden te kunnen lezen. Zeker bij een opeenstapeling van borden is dat het geval.

Foto: een verkeersbord voor de laagstaande zon? Een 1 april grap van de VVE in 2017 via Autojunk