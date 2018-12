Tesla kan opgelucht adem halen

Met dank een president Trump.

Het is in China totaal niet aantrekkelijk om een auto van Amerikaanse makelij te kopen. De Chinezen hanteren namelijk een importtarief van 40 procent, waardoor US-auto’s flink aan de prijs zijn in vergelijking met Europese en Aziatische auto’s. Het kwam zelfs zover dat Amerikaanse autofabrikanten zelf gingen ingrijpen, om tegenvallende verkopen tegen te gaan.

In oktober verkocht Tesla 70 procent (!) minder auto’s in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. In cijfers kom je uit op een schamele 211 autoverkopen. Een lachertje natuurlijk in zo’n groot land als China. De verkoopdaling zou met de handelsoorlog tussen Amerika en China te maken hebben. In dat kader kondigde Tesla eerder aan de Model S en Model X met een fikse korting aan te bieden in China. De kosten van de importtarieven nam de Amerikaanse autobouwer zo op zich.

Afgelopen weekend op de G20-top vonden diverse ontmoetingen plaats. Onder andere ontmoette Donald Trump de Chinese president Xi Jinping. Het heeft blijkbaar voor een vruchtbare uitkomst gezorgd, want Trump heeft goed nieuws voor de Amerikaanse autofabrikanten. Via Twitter (waar anders) laat de president vandaag weten dat China de importtarieven gaat verlagen en uiteindelijk helemaal gaat afschaffen. Op welke termijn de Chinezen dit gaan doen is niet duidelijk.