Wij lappen de verkeersregels massaal aan onze laars, maar het is wél de schuld van anderen…

Mooi onderzoekje in het AD vandaag. We lappen massaal de verkeersregels aan onze laars, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Dat blijkt uit een enquete onder meer dan 12000 verkeersdeelnemers in onder meer Nederland, België, Franktijk en Duitsland.

We rijden door rood, parkeren op de stoep, spatten wandelaars nat en rijden massaal te hard. Twee derde geeft toe met de mobiele telefoon te spelen tijdens het rijden, ruim de helft geeft geen richting aan tijdens het wisselen van rijstrook en als voetganger zijn we massaal bang voor de sokken gereden te worden op een zebrapad.

Ja, we lappen de verkeersregels écht aan onze laars. Maar da’s nog niet eens het meest verwonderlijke van dit onderzoek…

Nee, het grappigste is dat bijna iedereen vindt dat hij (of zij, hen, het, gnork of Pjottr) het zelf allemaal best goed doet, maar dat het vooral aan de anderen op de weg ligt. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat 9 van de 10 weggebruikers vindt dat de ándere weggebruikers het pas echt te bont maken. En niet zij.

Mooi is dat altijd. In de bijbel stond geloof ik al een zinnetje dat hier wel recht aan doet: Hij die zonder zonden is, werpt de eerste steen…

Het komt vooral omdat we achter het stuur massaal veranderen in egocentrische monsters. Met andere woorden, we denken alleen aan ons zelf. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, zogezegd.

En als je zo enorm op jezelf bent gefocust en denkt dat je het juiste doet, is de kans inderdaad groot dat je je eigen gedrag niet herkent, maar dat wel op andere projecteert. Waarvan akte, want 9 van de 10 vindt dus dat andere massaal de verkeersregels aan hun laars lappen.

Best interessant, dat menselijk brein, vind je niet?

Voor de rest, pas een beetje op daarbuiten, het is er bloedlink. Zo blijkt.