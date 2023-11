In deze provincie betaal je volgend jaar de hoogste wegenbelasting

Maar in wélke provincie betaal je volgend jaar de hoogste wegenbelasting? Dat lees je hieronder!

Hemel, wat hebben we met z’n allen toch een gruwelijke pesthekel aan wegenbelasting, niet? Of ga jij nou zeggen dat je het wel leuk vindt om elke maand een flink bedrag af te moeten tikken om alleen maar de weg op te mogen? Denk het niet inderdaad.

Maar voor sommigen is de gruwel van de wegenbelasting nog net ietsje erger dan voor anderen. Want het tarief in de ene provincie is niet het tarief in de andere. Dat betekent dat er dus een duurste provincie is als het aankomt op de wegenbelasting.

Maar welke is dat?

Duurste provincie qua wegenbelasting

Nou, da’s Zuid-Holland. De provincie waar zowel onze @wouter, als @michaelras én @rubenpriest resideren inderdaad. Die betalen volgend jaar de meeste wegenbelasting van alle provincies.

Dat komt omdat ze daar hebben besloten de opcenten te verhogen. Die lagen daar afgelopen jaar -net als in Groningen- op 95,7, maar er is besloten die opcenten te verhogen naar 98,7. En aangezien Groningen dat heeft bevroren, is Zuid-Holland nu in z’n eentje de provincie met de hoogste wegenbelasting.

En dat legt de provincie geen windeieren, verre van dat zelfs. Het levert ze een enorme smak geld op. In totaal komt er volgend jaar 390 miljoen euro de provinciekas binnen gesijpeld dankzij de wegenbelasting. Da’s ongeveer de helft van de totale inkomsten. De verhoging van de opcenten zorgt voor een stijging van bijna 12 miljoennaan inkomsten.

In totaal staan er ruim anderhalf miljoen auto’s geregistreerd in de provincie Zuid-Holland. En het grootste deel daarvan moet dus meer wegenbelasting afdragen. Behalve de elektrische auto’s, die zijn namelijk nog steeds vrijgesteld van MRB.

Allemaal aan de Tesla, zou ik bijna willen zeggen!