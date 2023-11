Max Verstappen treedt in de voetsporen van Geert Wilders

Limburg wordt internationaal op de kaart gezet dankzij Geert Wilders en Max Verstappen.

Wat heeft Max Verstappen in gemeen met Geert Wilders? Dat ze allebei uit Limboland komen natuurlijk, maar dat is niet het enige. Max en Geert zijn namelijk de enige Nederlanders die in de afgelopen 60 jaar op de cover van Time Magazine hebben gestaan. En als je op de cover van Time staat, dan heb je het pas écht gemaakt.

In de aanloop naar GP van Las Vegas pakt het beroemde magazine uit met onze eigen Max Verstappen op de cover. De laatste keer dat er een Nederlander in zijn eentje op de cover prijkte was in 1960. Dat was toen John Hugo Loudon, topman van Shell. In 2017 stond Wilders op de cover, maar die eer moest hij delen met Marine Le Pen.

Levert het uitgebreide interview van Time Magazine ook nog een paar smakelijke quotes op? Nou, eigenlijk niet, want er komen vooral een hoop dingen voorbij die we al weten. Hij houdt niet van Drive to Survive, zijn hobby is simracen en Jos heeft ‘m een keer achtergelaten bij een tankstation.

Voor ons Nederlanders is dat allemaal niks nieuws, maar voor de Amerikanen waarschijnlijk wel. Die moeten het vooral van Drive to Survive hebben en daar in was Max Verstappen tot voor kort niet te zien. Het artikel van Time Magazine zal daarom heel informatief voor hen zijn.