We laten een traan voor de allerlaatste Jaguar F-Type

Jaguar heeft officieel de laatste exemplaren van hun sportwagen, de F-Type, in elkaar geschroefd.

Jaguar is een beetje het Britse Maserati. Het is een merk met een enorme historie in de racerij en qua sportauto’s, maar tegelijkertijd is het een luxemerk dat al jaren furore maakt met grote limousines, een SUV, een vrij pionierende EV en zelfs puike estates. Maar een grote, wulpse coupé à la XJS was er ook altijd. En daarvoor? De E-Type.

XK

En als we even gemeen mogen zijn: de E-Type is eigenlijk nooit echt voorzien van een opvolger. De XJS en XK waren snel genoeg, maar er kleefde altijd een beetje ‘oud geld’ aan vast. Ze werden het meest besteld zónder sportpakketjes en met beige bekleding, zeg maar. En nou was zo’n XKR of XKR-S een erg gave auto, maar een echte Jaaaag-sportauto trad ten tonele in 2013.

F-Type

Jaguar presenteerde de C-X16 Concept en die ging vrij snel daarna in productie als de F-Type. Dat er een soort moderne E-Type van gemaakt moet worden, dat is vrij evident als je die naam zo ziet. Maar eigenlijk kwam Jaguar met een perfecte mix van serieuze sportwagen en oude glorie. Het is overduidelijk een modern design, dat ook echt niet aanvoelt alsof het meer dan 11 jaar oud is. Overigens ging de F-Type eerst in productie als Roadster, in 2014 pas als coupé.

Nou weten we wat de Jaaag-reputatie is qua onderhoud (het zijn geen goedkope auto’s), maar verder is de F-Type een compleet plaatje als sportauto. De V6 die je kreeg in de F-Type S was bijvoorbeeld een briljante motor die de V8 bijna overbodig maakte. Maar ja, die heerlijk brute Supercharged V8 voorin verkoopt eigenlijk zichzelf. Dus elke keuze was de goede. Zowel de coupé als de roadster is een schoonheid.

SVR

In 2016 en 2017 werd de F-Type voor het eerst grondig vernieuwd middels een facelift en de toevoeging van de SVR. Deze facelift was nog aardig mild met enkel nieuwe koplampen. De SVR pakte de V8 en voerde deze op tot 575 pk, waarmee de F-Type ineens prima concurreert met het sportautogeweld van concurrenten. Goedkoper een F-Type rijden kon ook middels een nieuwe viercilinder met 300 pk.

Tweede facelift

En om de Jaguar F-Type nog even in leven te houden kwam er in 2020 nóg een facelift. Aan de achterkant en de technische basis geen veranderingen, maar het gezicht van de auto veranderde enorm. In plaats van de hoog geplaatste verticale lampen kreeg de F-Type nu horizontaal georiënteerde en lager geplaatste dunne lampen. Deze facelift verdeelde de meningen, maar het zorgde er in ieder geval voor dat de F-Type het nog even vol hield.

Het gamma werd gestroomlijnd: de viercilinder bleef identiek, de V6 werd gedropt en werd een 450 pk sterke versie van de V8. Is dat jammer? Ja en nee. De V6 van JLR is een bizarre motor, waar het eigenlijk gewoon exact dezelfde motor als de V8 is maar dan met de achterste twee cilinders opgevuld. Qua grootte is de motor dus bijna identiek en qua performance merk je er ook weinig van. De SVR werd met pensioen gestuurd, maar de R nam diens rol over: daarmee kreeg je vanaf 2020 de 575 pk van de SVR.

Aller-, allerlaatste

En dat brengt ons bij 2024. Het is al een droevig jaar voor Jaguar, want precies 50 jaar geleden stuurde het merk de E-Type voor eeuwig de heritage-verzameling in. En dat vond Jaguar het perfecte moment om met de F-Type hetzelfde te doen. De grijze coupé en de turquoise cabrio zijn de allerlaatste twee F-Types ooit gemaakt. Ooit. Jaguar is gestopt met het bouwen van de auto en een opvolger is nog niet gepland.

En da’s toch wel even een momentje. Als je het ons vraagt is het Jaguar aardig gelukt om weer een erg toffe sportwagen te maken die de E-Type een trotse opa maakt. We verwachten dat je een tweedeurs sportwagen niet zomaar uit het DNA van het merk rukt, maar Jaguar heeft het momenteel over een ‘vierdeurs GT’ die het elektrische gamma moet gaan aanvoeren vanaf 2025. We houden ons hart vast.

Dus, vaarwel, F-Type. Het mooie van auto’s is dat je altijd de plaatjes – en de occasions nog hebt. Dat laatste wordt relevante info voor een AB Garage update van een collega-redacteur binnenkort.