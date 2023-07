Wie biedt mee op de gaafste Jaguar van Nederland?

Een Jaguar F-Type Project 7 in British Racing Green, veel gaver wordt het niet.

Als er een verkiezing zou zijn voor de mooiste auto’s van het vorige decennium dan zou de Jaguar F-Type hoogstwaarschijnlijk op nummer één staan. Kan het mooier dan een F-Type Coupé? Eigenlijk niet, maar gaver wel. Er was namelijk ook nog de Project 7.

De Project 7 is een mooi voorbeeld van een special edition die ook echt speciaal is. Je ziet in één oogopslag dat dit geen normale F-Type is. Met de lage voorruit en de vin achter de bestuurder is dit een prachtige hommage aan de D-Type.

Ook als je even niet naar ontbrekende dak kijkt is de Project 7 makkelijk te herkennen als Project 7. Er is natuurlijk de historische striping, maar de Project 7 heeft ook een extra agressieve voorbumper, een spoiler, een prominente splitter en unieke velgen.

De Project 7 heeft ook in technisch opzicht nog wat te bieden. De supercharged V8 levert in deze auto 575 pk. Daarmee was het destijds de krachtigste straatauto van Jaguar ooit, voordat de 600 pk sterke Project 8 ten tonele verscheen.

Wat is nu de perfecte kleur voor een auto die geïnspireerd is op een klassieke Britse racewagen? Dat is natuurlijk British Racing Green. Dit exemplaar is er dus eentje om je vingers bij af te likken. En hij staat gewoon in Nederland.

Met een oplage van 250 stuks is iedere Project 7 bijzonder, maar deze is helemaal bijzonder. Er staat namelijk een luttele 90 km op de teller. De vorige eigenaar heeft er dus vooral naar gekeken. Eerlijk is eerlijk: alleen daarvoor zou je ‘m al willen hebben.

Hoewel er geen Nederlands kenteken op zit, bevindt deze British Racing Green Project 7 zich wel op Nederlandse bodem. Belangrijker nog: je kunt er op bieden, via Collecting Cars. Dat kan nog tot en met woensdagavond 19.44.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!